Direct puntenverlies Liverpool, Tottenham en Chelsea winnen

Met Van Dijk in de basis bij Liverpool en Kenny Tete bij Fulham, begon de wedstrijd dus met twee Nederlanders aan de start. Fulham begon op Craven Cottage uitstekend in de eerste tien minuten. Zo waren erkende goalgetter Aleksandar Mitrovic en Neeskens Kebano al dicht bij treffers, maar Alisson Becker hield zijn goal op dat moment schoon.

Toch na een half uur kon de voorsprong van thuisclub Fulham niet uitblijven. Na een lange voorzet vanaf rechts van Tete zette Mitrovic zijn hoofd tegen de bal: 1-0 en dat was terecht te noemen. De Servische spits maakte vorig seizoen 43 (!) goals in de Championship voor de Cottagers, een record.

Aleksandar Mitrovic kopt de 1-0 binnen. Ⓒ ANP/HH

Liverpool niet zichzelf

Na de treffer raakte Luis Diaz namens Liverpool de kruising, maar verder waren de Reds nog niet gekomen. Wel was het eindelijk een teken van leven. Maar nul doelpogingen voor rust (schot kruising telt niet mee) was wel erg matig voor de ploeg van trainer Jurgen Klopp.

Na rust eigenlijk hetzelfde beeld. Kebano knalde op de binnenkant van de paal, maar de bal ging er niet in. Liverpool was duidelijk niet zichzelf deze zaterdagmiddag.

Van Dijk veroorzaakt penalty

Maar natuurlijk stond Liverpool op. Mo Salah bereidde in de 64e minuut de treffer voor, waar invaller Darwin Nunez tegenaan liep: 1-1. Direct een goal dus bij zijn Premier League-debuut. In de 71e minuut kreeg Fulham echter een penalty. Van Dijk trapte in een schijnbeweging van Mitrovic, die naar de grond ging. Dit had de Oranje-aanvoerder niet mogen laten gebeuren. Mitrovic ging zelf achter de bal staan en knalde de 2-1 tegen de touwen.

Liverpool liet het er niet bij zitten. Door een listig balletje van Trent Alexander-Arnold kwam het leder via Nunez voor de voeten van Salah: 2-2 in de 80e minuut. Tot meer goals leidde het niet meer, al raakte Jordan Henderson diep in blessuretijd nog de lat. Eindstand: 2-2. Een uitslag waar Liverpool niets over te klagen had, maar vooraf zeker niet op had gerekend.

Blessure Thiago

Tot overmaat van ramp zag Klopp Thiago kort na rust uit met een hamstringblessure uitvallen. „We worden gestraft voor iets waar we niets aan kunnen doen”, zei Klopp.

De Duitser zag eerder al de middenvelders Curtis Jones en Alex Oxlade-Chamberlain met blessures wegvallen. Naby Keïta ontbrak tegen het naar de Premier League gepromoveerde Fulham vanwege ziekte. Klopp kreeg na het tegenvallende gelijkspel op Craven Cottage de vraag of Liverpool de transfermarkt op moet om een nieuwe middenvelder te halen.

„We hebben gezegd dat we geen middenvelder nodig hebben, omdat we er genoeg hebben. Dat is nog steeds zo, alleen zijn er nu veel geblesseerd”, aldus Klopp. „Dat is geen fijne situatie, ik ben er ook helemaal niet blij mee. Maar een transfer moet ook op de lange termijn nut hebben. Ik snap de vragen, maar we zijn zeker niet in paniek. We moeten ook afwachten hoe ernstig het bij Thiago is.”

Tottenham Hotspur - Southampton 4-1

De Spurs keken al vroeg tegen een achterstand aan door een treffer van James Ward-Prowse, maar al voor de rust was die schade gerepareerd. In het tweede bedrijf hielpen een eigen goal van Mohammed Salisu en een goal van Dejan Kulusevski de Londenaren naar een uitstekende start van de competitie.

Everton - Chelsea 0-1

Everton, dat zich het afgelopen seizoen met de hakken over de sloot handhaafde in de Premier League, ontving in speelronde 1 Chelsea. De Londenaren, die Hakim Ziyech de hele wedstrijd op de bank hielden, wonnen met 0-1 door een penalty van Jorginho in de absolute slotfase van de lange blessuretijd van de eerste helft.

Ook in de tweede helft werd er veel blessuretijd bijgeteld, maar Frank Lampard zag zijn ploeg niet meer terugkomen.

Bournemouth - Aston Villa 2-0

Bournemouth, vers gepromoveerd en terug op het hoogste niveau, kende een droomstart van het nieuwe seizoen. Al na drie minuten scoorde Jefferson Lerma de 1-0. Tien minuten voor tijd maakte Kieffer Moore vervolgens aan alle twijfel een einde, door zijn ploeg de cruciale eerste driepunter te bezorgen.

Leeds United - Wolverhampton Wanderers 2-1

Leeds, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood had weten te handhaven in de Premier League, moest het nog stellen zonder de van Feyenoord overgekomen. Luis Sinisterra. Dat deerde de ploeg van Jesse Marsch niet, want het keerde een vroege achterstand om via treffers van Rodrigo en een eigen doelpunt van Rayan Ait-Nouri.

Newcastle United - Nottingham Forest 2-0

Newcastle ontving Nottingham Forest, de derde promovendus van dit seizoen. Newcastle moest een klein uur wachten op de openingsgoal van Fabian Schar, maar toen was het hek ook van de dam en kon Callum Wilson rap voor de comfortabele 2-0 zorgen.

