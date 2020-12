Ron Vlaar na blessure én corona terug bij AZ

De entree in de selectie is een bonus voor AZ-trainer Pascal Jansen, aangezien zijn ploeg voor een krankzinnig zwaar programma staat. In de komend veertig dagen speelt AZ negen wedstrijden, waaronder de uitduels met FC Utrecht (27 december), PSV (13 januari) en Feyenoord (24 januari) én twee krakers tegen erfvijand Ajax (20 januari om de beker en 31 januari in competitieverband).

Laatste zetje

Dinsdagochtend maakte Vlaar voor de eerste keer sinds maanden de afsluitende training voor een wedstrijd mee. „Ron heeft vandaag weer heerlijk met ons mee kunnen trainen, het gaat de goede kant op”, zo vertelde Jansen, die tegen Vitesse als nieuwbakken hoofdtrainer aast op zijn derde zege in successie. „Hij zit bij de selectie morgen, waarbij aangetekend dat we zuinig op hem moeten zijn.”

Ron Vlaar deed in de voorronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev nog mee. Ⓒ ANP/HH

Vlaar vocht de afgelopen twee jaar een verbeten strijd uit met zijn lichaam. Een slepende kuit- en dijbeenblessure zorgden ervoor dat de gewezen WK-ganger vaker dan hem lief was in de lappenmand zat. Dit seizoen kwam hij alleen in de Europese kwalificatiewedstrijden tegen Victoria Plzen (26 augustus) en Dinamo Kiev (15 september) in actie. Jansen: „Daarom gun ik het Ron zo enorm dat hij weer volledig deel uitmaakt van de selectie. Hopelijk krijgt hij snel het laatste zetje, zodat hij weer voor ons kan spelen.”

Aanvoerder

Of ’Ron Beton’ daadwerkelijk zijn rentree zal maken tegen Vitesse, valt echter te bezien. „We moeten heel zorgvuldig met hem om blijven gaan”, vervolgt Jansen. „Het verleden heeft bewezen dat de timing erg belangrijk is in zijn geval. We hopen dat hij in januari al in actie kan komen, maar we zullen zeer zorgvuldig de voorbereiding van het nieuwe jaar in moeten gaan.”

Met andere woorden: Vlaar geldt in de resterende twee decemberduels op de bank eerder als talisman dan als speler. Jansen: „Ron is een enorme persoonlijkheid voor de groep en kan van enorme waarde zijn om links en rechts wat spelers verder te helpen in hun ontwikkeling. Het is sowieso goed om hem erbij te hebben. Maar ik zie het ook als een beloning voor het harde werken van Ron, zodat hij zich eindelijk weer een complete voetballer kan voelen.”