Prachtige strijd Catalonië: dagzege Evenepoel, eindklassement voor Roglic

Roglic en Evenepoel gaven elkaar geen duimbreed toe deze week. Ⓒ ANP/HH

De Ronde van Catalonië is gewonnen door Primoz Roglic (Jumbo-Visma). De Sloveen wist in de laatste rit in Barcelona zijn grote concurrent Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) voor te blijven in het eindklassement. Wel besliste de Belgische wereldkampioen de laatste etappe in een rechtstreeks duel met de Sloveen in zijn voordeel, na zes doorkomsten op de olympische berg Montjuïc van Barcelona.