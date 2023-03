Prachtige strijd Catalonië: dagzege Evenepoel, eindklassement voor Roglic

De zevendaagse werd een tweestrijd tussen Roglic en Evenepoel, die allebei twee ritten wonnen. Het verschil tusen beiden bedroeg na zeven ritten 6 seconden. Beide renners komen elkaar in mei tegen in de Giro d’Italia. De Portugees João Almeida werd op gepaste afstand (2.11 minuten) derde in het eindklassement.

Roglic (33) had ook op de slotdag aanvallen verwacht van zijn tien jaar jongere rivaal. „Zeker, na zes zware dagen wist ik dat het ook vandaag lastig zou worden. Maar de ploeg heeft de controle lang gehouden en ik had de goede benen”, vertelde de winnaar, die zijn zege in Catalonië, in de oudste rittenkoers van Spanje, hoog inschatte. „Ik ben vereerd hier op de erelijst te staan.”

Versnelling Evenepoel

Een groep van negen renners begon met een voorsprong van 1 minuut aan de lokale omlopen, maar het peloton kwam onder aanvoering van Soudal - Quick-Step snel dichterbij. De Spanjaard David de la Cruz was de laatste vluchter die werd ingelopen. Met nog drie ronden van 8 kilometer te gaan plaatste Evenepoel zijn eerste aanval op leider Roglic. Alleen de Spanjaard Marc Soler sloot aan bij het tweetal dat nog drie keer de beklimming van de Montjuïc voor de boeg had.

Evenepoel versnelde bij de voorlaatste doorkomst tot twee keer toe, maar raakte Roglic niet kwijt. Soler verloor wel de aansluiting. De Spanjaard werd nog wel derde in de rit.

Evenepoel looft Roglic

„Ik wist dat het moeilijk zou worden hem te lossen”, vertelde Evenepoel, die zijn ploeg roemde. „We hebben opnieuw onze verantwoordelijkheid genomen. Daarom verdienen we de zege in deze mooie etappe ook.”

Evenepoel leek zich soms te ergeren aan het defensieve rijden van Roglic, maar was na de slotrit vol lof. „Primoz is een van de sterkste renners van de wereld. Als hij in topvorm is, misschien wel de allerbeste.”