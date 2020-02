Broederstrijd tussen surfdudes om olympisch ticket

Dorian van Rijsselberghe (l) en Kiran Badloe reizen als goede vrienden van elkaar en als topsporters samen de hele wereld over. Ⓒ Richard Langdon

Of Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe klaar zijn voor hun broederstrijd met als inzet een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio? „Moet je eens kijken”, roept een ontspannen Van Rijsselberghe vanuit Australië breed lachend. Badloe toont vervolgens de spierballen van zijn rechterarm. De tweevoudig olympisch kampioen zelf doet snel zijn shirt iets omhoog en laat vluchtig zijn sixpack zien. „Geen gram vet hier”, voegt hij eraan toe. „We zijn in shape”, bevestigt Badloe.