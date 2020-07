Situatie Lara van Ruijven nog altijd kritiek

Dat maakte de KNSB woensdagavond bekend. Van Ruijven ligt nog steeds op de intensive care in een ziekenhuis in het Franse Perpignan, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden.

Van Ruijven verbleef met de nationale shorttrackselectie in Font Romeu, toen ze een kleine twee weken geleden met gezondheidsklachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Een auto-immuunreactie leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Begin vorige week moest Van Ruijven twee keer worden geopereerd.

„Hoe lang deze situatie gaat duren, valt niet te voorspellen”, laat de KNSB weten. „De medische zorg in het ziekenhuis van Perpignan is goed, maar de behandeling is complex. De afgelopen dagen traden nieuwe complicaties op, die de artsen wel weer onder controle hebben gekregen.”

„We hopen op een wonder”, zegt Lara’s vriend Ivar. „De verzorging die Lara krijgt is uitstekend, maar haar toestand blijft zorgwekkend. Waar we veel steun uit putten zijn alle appjes, e-mails en andere sterktewensen die we vanuit heel de wereld ontvangen.”

Ploeggenoten op trainingskamp

De boodschap die Lara’s teamgenoten via social media uitbrachten met de hashtags #panterlara en #staystrong breidt zich nog steeds als een olievlek uit. Ondertussen probeert het shorttrackteam zijn trainingskamp in Font Romeu zo goed als mogelijk is af te werken. De sessies op het ijs, de fiets en atletiekbaan bieden ook de nodige afleiding.

„Hoe gek het ook klinkt: zodra die sporters op het ijs staan, trainen ze weer dat de vonken er vanaf vliegen”, zegt bondscoach Jeroen Otter. „Natuurlijk leeft iedereen intens mee met Lara en natuurlijk missen we haar enorm. Maar de structuur van de trainingssessies biedt ons ook houvast om deze moeilijke tijd samen door te komen.”

Het trainingskamp duurt nog tot en met komende weekeinde. Het team heeft daarna even vakantie; deze vrije periode stond reeds voor aanvang van dit trainingskamp ingepland.