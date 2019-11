Verstappen: ’Kan tevreden zijn over dit jaar’

„Ik denk dat ik tevreden kan zijn met ons seizoen, het eerste jaar met motorleverancier Honda”, aldus Verstappen, die drie races won en in Abu Dhabi zijn derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap verdedigt. „Hopelijk kunnen we goed eindigen voordat iedereen uit elkaar gaat voor Kerstmis en oud & nieuw.”

Verstappen won de vorige Grand Prix in Brazilië. „Het team kijkt er naar uit om nog een keer te knallen in Abu Dhabi. We gaan van een vloeiend circuit op Interlagos nu naar een krap en bochtig circuit op Yas Marina, dus de set-up van de auto zal compleet anders zijn dan in Brazilië om er het beste uit te halen. Het is altijd een uitdaging in Abu Dhabi vanwege de veranderingen tussen dag en nacht-vrije trainingen. De tweede vrije training zal de belangrijkste sessie worden, want dan zijn de condities vergelijkbaar met de kwalificatie en race.”