FC Volendam licht optie in contract van Carel Eiting

Het lichten van de optie is een nieuwe wending in de transfersoap rondom de voormalig Ajax-speler. FC Volendam-directeur Jasper van Leeuwen liet woensdag tegenover De Telegraaf blijken niet te spreken te zijn over de handelswijze van FC Twente. „Het klopt dat wij een wonderlijk en voor ons onacceptabel bod hebben ontvangen van Twente voor Carel”, zei de technisch directeur desgevraagd. „Dat wonderlijke en onacceptabele geldt ook voor de handelswijze.”

Dinsdag werd duidelijk dat FC Twente die dag een eerste bod van 400.000 euro op de voormalige middenvelder van Ajax had uitgebracht, maar dat de Volendammers de marktwaarde van Eiting op het zes- of zevenvoudige schatten. Daarnaast vindt FC Volendam het ongepast dat FC Twente zonder enige communicatie en toestemming van Van Leeuwen, dus tegen de FIFA-reglementen in, contact heeft gezocht en onderhandeld met Eiting.

Bekijk ook: FC Volendam veegt eerste bod FC Twente op Eiting van tafel

Bekijk ook: FC Twente maakt werk van Eiting en Pellistri

Van Leeuwen: „Twente weet hoe wij hierin zitten en ik heb daar verder ook niks aan toe te voegen.”