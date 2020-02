NAC stunt tegen AZ in KNVB-beker

Voor een plek in de finale neemt het elftal van trainer Peter Hyballa het begin maart op tegen SC Heerenveen of Feyenoord. Die twee clubs treffen elkaar donderdagavond in Friesland. NAC sloot een keer de beker af als winnaar: in 1973. In de finale werd destijds NEC verslagen.

NAC kwam woensdagavond in de 35e minuut op voorsprong. Mounir El Allouchi opende de score nadat Robin Schouten al een enorme kans om zeep had geholpen. El Allouchi kon de 1-0 inschieten, na goed voorbereidend werk van Schouten aan de rechterkant.

Schouten nu zelf

In de tweede helft scoorde Schouten zelf. Na een uur voetbal verraste hij doelman Marco Bizot met een venijnig schot. Schouten is geen onbekende in Alkmaar. De geboren Alkmaarder komt uit de jeugdopleiding van AZ.

Calvin Stengs baalt. Ⓒ Hollandse Hoogte

AZ krijgt weer hoop

Vijf minuten na de 0-2 deed AZ wat terug. Namens de nummer twee van de Eredivisie schoot Oussama Idrissi schitterend raak. Vanaf een meter of dertig verdween een zwabberschot van de vleugelaanvaller in de bovenhoek.

In de 78e minuut leek Arno Verschueren het duel te beslissen namens de nummer zeven van de Eerste Divisie. Na een misverstand in de verdediging van de thuisploeg leverde Verschueren een knap lobje af. Bizot was geklopt, maar verdediger Jonas Svensson haalde de bal met kunst - en vliegwerk van de lijn. Vijf minuten voor tijd besliste NAC het duel alsnog.

De beslissing namens NAC

Met een heerlijke solo maakte Javi Noblejas aan alle Bredase onzekerheid een einde. Dolle vreugde maakte zich van NAC en de fans van de club meester.

Schouten in zevende hemel

„Zo groot zijn de verschillen tussen ere- en eerste divisie nu ook weer niet. Al is AZ natuurlijk wel een van de moeilijkste tegenstanders die je kunt treffen”, jubelde Schouten na afloop.

Schouten en Thom Haye zijn dolblij. Ⓒ ANP Sport

Schouten werd geboren in Alkmaar, groeide op in Heiloo en speelde in zijn jeugd bij AZ. „Het is erg lekker om zo terug te komen”, zei hij. Hij had een doelpunt en een assist. „Ik dacht bij die treffer: laat ik maar eens schieten tegen mijn oude club. Mijn medespelers stonden gedekt. En ja, hij ging er aardig in.”

NAC als dé cupfighter van het seizoen, dat klopt volgens Schouten wel zo ongeveer. „We hebben in dit toernooi tot nu toe opvallende prestaties geleverd, terwijl we in de competitie in een ’dippie’ zitten.”