Bartra op tribune bij AS Monaco

De Spaanse voetballer raakte vorige week bij de aanslag op de spelersbus van Dortmund gewond, maar is fit genoeg om op de tribune naar de wedstrijd te kijken. Hij reisde zijn ploeggenoten achterna en arriveerde woensdagmiddag in Monaco.

Bartra werd acht dagen terug getroffen door rondvliegend glas van de ramen in de bus. Hij moest worden geopereerd aan een gebroken botje in zijn rechterhand en lag een paar dagen in het ziekenhuis. Zaterdag mocht de 26-jarige verdediger weer naar huis. Dortmund verwacht dat Bartra over een maand weer in actie kan komen.

Borussia Dortmund verloor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco met 3-2 en moet woensdag dus minimaal twee keer scoren om de halve finales van de Champions League te bereiken.