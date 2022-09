’Letsch vertrekt bij Vitesse: trainer op weg naar VfL Bochum’

Die is het slachtoffer geworden van een slechte competitiestart. Bochum staat laatste in de Bundesliga. Vitesse en VfL Bochum zouden inmiddels in onderhandeling zijn over de transfersom voor Letsch, die aan zijn derde seizoen bezig is in Arnhem. De eerste twee seizoenen verliepen succesrijk met het afdwingen van Europees voetbal en bereiken van de KNVB-bekerfinale in zijn eerste seizoen en een knappe campagne in de Conference League vorig seizoen, waarin Vitesse voor het eerst in de historie overwinterde in Europees verband.

Letsch ligt nog tot juli 2023 vast in Arnhem, waar hij dit jaar een moeilijke seizoen beleeft. Na de leegloop van afgelopen zomer heeft Vitesse pas vijf punten bijeengesprokkeld in de eerste zeven speelronden, waardoor de Arnhemse club slechts zevende staat. Dit seizoen werd pas één wedstrijd gewonnen.