Pieters pakt goud in wegwedstrijd EK

De 28-jarige Nederlandse wielrenster was de sterkste van een kopgroep van drie. Pieters troefde in de sprint om het goud de Italiaanse Elena Cecchini en de Duitse Lisa Klein af.

Overtuigend

Pieters, Klein en Cecchini reden zaterdag een groot deel van de dag voorop. Even leek de Nederlandse formatie het niet op een duel tussen de drie koploopsters te willen laten aankomen. De voorsprong werd teruggebracht tot 1 minuut, maar daarna kreeg Pieters toch het vertrouwen om het in de sprint af te maken. Dat deed de Noord-Hollandse overtuigend.

Titel heroverd

Nederland heeft de titel daarmee na een jaar terug. Vorig jaar was de Italiaanse Marta Bastianelli in Glasgow de sterkste, voor Marianne Vos. In 2017 pakte Vos in het Deense Herning wel goud en daarmee loste ze Anna van der Breggen af.