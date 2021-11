’Ajax polst Steven Bergwijn voor transfer deze winter’

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify:

In België heeft RC-Genk trainer John van den Brom het moeilijk, zeker na de nederlaag tegen Club Brugge afgelopen weekend. Hoe lang is hij daar nog trainer? Brinkman maakte hem ook mee bij AZ, en geeft zijn analyse.

Dan Ajax. In de vorige podcast kwam Verweij met het nieuws dat Ajax voor Brian Brobbey gaat. Onder welke voorwaarden zou zo’n transfer tot stand kunnen komen. Nu heeft de Ajax-volger nieuws over een ander doelwit: Steven Bergwijn.

Verder in Kick-off: verdient Cyriel Dessers een kans in de basis bij Feyenoord, heeft PSV een verkeerde keeperskeuze gemaakt, en wat gaat er gebeuren met het amateurvoetbal in de coronacrisis?

