Medvedev wint masterstoernooi van Parijs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijden: De Knegt ’zeker tevreden’ met Nederlandse prestaties op EK

18.29 uur: Eli Iserbyt heeft in Rosmalen de Europese titel veroverd. De 23-jarige Belg reed naar het goud voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout. Lars van der Haar pakte het brons.

Voor Iserbyt is het de eerste Europese titel bij de elite. De veldrijder uit West-Vlaanderen werd vorig jaar tweede achter Mathieu van der Poel. De Nederlandse regerend wereldkampioen, die ook de laatste drie keer het EK had gewonnen, ontbrak in Rosmalen. Iserbyt werd eerder Europees kampioen bij de beloften (2017) en bij de junioren (2014).

Voor Van der Haar is het zijn derde medaille op het EK veldrijden. Hij pakte de titel in de eerste EK-wedstrijd voor elite in 2015 en greep het zilver achter Van der Poel in 2017.

„Over de hele linie ben ik zeker tevreden. Ik denk dat we bijna maximaal hebben gepresteerd”, zei bondscoach Gerben de Knegt. „Ik had bij Puck Pieterse wel rekening gehouden met een podiumplek, maar dat ze wint heeft me wel verrast. Ze is eerstejaars belofte bij de dames, knap dat ze dat doet”, zei De Knegt, die terugkeek op mooie wedstrijden. „Vaak beland je bij een EK of WK in een tactisch steekspel. Hoewel het een snel rondje was heeft iedereen vrijuit gekoerst. Daar ben ik voorstander van.”

De tijdsverschillen op een snel parcours zijn klein, dus is het belangrijk weinig fouten te maken. „Dat zag je bij Lars van der Haar”, zei de bondscoach. „Als hij een goede start had gehad, had hij misschien voor de winst kunnen rijden, nu was een derde plek het hoogst haalbare.”

Bij de veldrijders onder 23 jaar ontbraken de Belgen in Rosmalen. „Wij winnen daar met Ryan Kamp. Dat was voor die wedstrijd wel de beste winnaar die we konden hebben”, vond De Knegt. „Hij is ook de wereldkampioen en niet voor niks. Er was zo geen discussie over dat hij die titel in de schoot geworpen kreeg omdat anderen er niet waren.”

Zwemmen: promotie voorzitter Nederlandse bond in Europees bestuur

18.23 uur: Voorzitter Marius van Zeijts van de KNZB heeft promotie gemaakt binnen het bestuur van de Europese federatie LEN. De 62-jarige Van Zeijts wordt een van de vicevoorzitters. Hij maakt sinds 2018 deel uit van het bestuur van de LEN.

„Als vicepresident zit je mede aan het stuur. Buiten dat is het voor mij persoonlijk natuurlijk een grote eer dat men mij geschikt acht voor deze belangrijke functie in het bestuur”, aldus Van Zeijts, die hoopt dat komende week ook drie Nederlanders in diverse commissies van de LEN worden herkozen. „Daarmee hebben we ook daadwerkelijk invloed op beleid en beslissingen die vooral voor onze topsporters en officials van belang zijn.”

Tijdens het online congres van de Europese bond werd de KNZB-voorzitter voor een periode van vier jaar herkozen in het bestuur. Paolo Barelli begint aan zijn derde periode als hoogste baas van de Europese federatie. De Italiaan kreeg in de voorzittersverkiezing aanzienlijk meer stemmen dan zijn Franse uitdager Gilles Sezionale (86-13). Voor het eerst heeft de LEN ook twee vrouwen als vicevoorzitter, Pia Holmen en Tünde Szabó.

Tennis: Medvedev in Parijs te sterk voor Zverev

17.42 uur: Daniil Medvedev heeft in Parijs voor de derde keer een masterstoernooi gewonnen. De nummer 5 van de wereld was in de finale in drie sets te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 5-7, 6-4, 6-1.

Medvedev won vorig jaar de masterstoernooien in Cincinnati en Shanghai. Hij veroverde in de Franse hoofdstad zijn achtste titel op de ATP Tour. Het was zijn eerste toernooizege in dit jaar. Zverev bleef staan op dertien titels, waaronder drie masterstoernooien.

Voor Medvedev was het zijn tweede zege in zeven duels met Zverev. De 24-jarige Rus plaatste zich ten koste van de Canadees Milos Raonic voor de eindstrijd: 6-4 7-6 (4). De 23-jarige Zverev versloeg zaterdag in de halve finales de Spanjaard Rafael Nadal in twee sets: 6-4 7-5.

De eerste set in de finale ging tot 5-5 gelijk op. Beide spelers wisten geen breakpoints af te dwingen. Daarna sloeg Zverev toe. Hij haalde op eigen service soepel de elfde game binnen, waarna hij in de opslagbeurt van Medvedev zijn derde setpunt op rij benutte.

Medvedev kreeg in de derde game van de tweede set pas zijn eerste breakkansen. Hij liet er vier liggen, waardoor Zverev alsnog op 2-1 kwam. In de negende game brak Medvedev alsnog de service van zijn opponent, waarna hij de set winnend afsloot. In de laatste set was de Rus in alle opzichten duidelijk de betere speler.

Voetbal: Antwerp doet zichzelf tekort tegen Standard

15.51 uur: Antwerp is in de topper tegen Standard Luik blijven steken op 1-1. Daarmee deed de thuisploeg zich gezien het aantal kansen tekort. Beide subtoppers verzuimden in ieder geval voor even de koppositie in de Belgische Pro League in te nemen.

Antwerp wilde zich herstellen van de competitienederlaag bij Anderlecht - het eerste verlies na zes opeenvolgende overwinningen - en de tegenvaller in de Europa League tegen LASK. De Oostenrijkers wonnen donderdag in Antwerpen met 1-0. Ook Standard had Europees verloren, in Polen bij Lech Poznan.

Na tien minuten stond de thuisploeg al op voorsprong in het lege Bosuilstadion. De Israëliër Lior Refaelov kopte raak op aangeven van Pieter Gerkens. Standard-doelman Arnaud Bodart voorkwam een grotere achterstand voor de ploeg uit Luik.

Na de pauze kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Oud-PSV’er Maxime Lestienne tikte van dichtbij binnen na een kopbal van Kostas Laifis. Kort voor tijd raakte Refaelov nog de paal.

Motorsport: Kampioenschapsleider Mir boekt eindelijk eerste zege in MotoGP

15.23 uur: Joan Mir heeft een voorschot genomen op de wereldtitel in de MotoGP. De Spaanse wegracer won de Grote Prijs van Europa en bouwde zijn voorsprong uit in de titelstrijd. Het was ook een saillante zege voor de kampioenschapsleider, want Mir boekte op Circuit Ricardo Tormo in Valencia pas zijn eerste overwinning in de MotoGP.

Mir werd al de negende coureur die dit seizoen een race heeft gewonnen in de koningsklasse van de motorsport. De rijder van Suzuki werd in Valencia eindelijk beloond voor zijn constante optreden dit jaar. Hij dook na de start in het wiel van zijn landgenoot Alex Rins (Suzuki) en loerde rondenlang op een foutje van de leider in de race. Op zo’n tien ronden voor het einde gaf Rins dat gaatje en Mir sloeg toe. De Spanjaard hield vervolgens stand tot aan de finish.

De Fransman Fabio Quartararo haakte af in de titelstrijd. De coureur van Yamaha crashte in het begin van de race. Hij wist wel weer op zijn motor te kruipen, maar meer dan de veertiende plaats zat er niet in.

Autosport: Robin Frijns eindigt als derde in DTM

14.38 uur: Robin Frijns is het DTM-seizoen als derde geëindigd. De titel in de Deutsche Tourenwagen Masters ging voor het tweede jaar op rij naar René Rast, die ook de afsluitende race in Hockenheim won.

Frijns (29) eindigde in die race als vijfde, nadat hij een dag eerder als zevende over de finish was gekomen. De Limburger had lang uitzicht op het kampioenschap, maar twee uitvalbeurten in twee weekenden op het circuit van het Belgische Zolder gooiden roet in het eten. Frijns is de nummer drie in de eindstand geworden, achter zijn Audi-teamgenoot Nico Müller.

DTM gaat volgend jaar flink op de schop. In de huidige (fabrieks)vorm was doorgaan geen optie meer, nadat Audi besloot om op deze manier te stoppen na dit seizoen. Vanaf 2021 wordt er gereden in GT3-auto’s.

Voetbal: Asensio vervangt geblesseerde Fati in Spaanse selectie

14.17 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Marco Asensio opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Barcelona-aanvaller Ansu Fati. Woensdagavond speelt Spanje een oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam (20.45 uur).

De 18-jarige Fati liep een knieblessure op tijdens de competitiewedstrijd tegen Real Betis zaterdag. FC Barcelona meldt dat de komende dagen duidelijk wordt hoe de linkerknie behandeld gaat worden en voor hoe lang de jonge aanvaller eruit ligt.

Marco Asensio liep in de voorbereiding op vorig seizoen een zware knieblessure op en moest maandenlang revalideren. De speler van Real Madrid speelde in juni 2019 zijn laatste interland.

Motorsport: Vertrekkende Bendsneyder veertiende in Grote Prijs Europa

13.46 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 2 punten verdiend in het wereldkampioenschap in de Moto2. De Rotterdammer eindigde in de Grote Prijs van Europa op het circuit van Valencia als veertiende. Het was een van zijn beste races van dit seizoen voor de coureur, die na dit seizoen moet vertrekken bij het Nederlandse raceteam NTS RW Racing GP.

De strijd om de wereldtitel in de Moto2 ligt nog volledig open. Enea Bastianini nam de leiding in het kampioenschap over van Sam Lowes. De Brit ging vroeg in de race onderuit en moest de strijd staken. Bastianini bleef wel op zijn machine zitten en vergaarde met zijn vierde plaats genoeg punten om de koppositie over te nemen.

De Italiaan Marco Bezzecchi won de race op Circuit Ricardo Tomo. De Spanjaard Jorge Martin werd tweede en de Australiër Remy Gardner passeerde de finish als derde.

Wielrennen: Brennauer pakt eindzege Challenge by La Vuelta

13.45 uur: Lisa Brennauer heeft de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. De Duitse van Ceratizit-WNT Pro Cycling behield na de derde etappe in Madrid de leiding. De ritzege in Madrid ging naar de Italiaanse Elisa Balsamo voor Lorena Wiebes, maar Brennauer had onderweg voldoende bonificatieseconden gepakt om zeker te zijn van de eindzege.

Brennauer had de leiding na de tweede dag overgenomen van sprintster Wiebes. De Duitse was de beste in de individuele tijdrit zaterdag voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk. Wiebes had vrijdag de eerste rit in de sprint gewonnen.

De rit in Madrid werd gekleurd door zeven tussensprints waar bonificatieseconden waren te verdienen. Hier ontspon zich een strijd tussen Brennauer en Wiebes, maar ook Longo Borghini pakte met een solo drie keer de meeste seconden en naderde de Duitse in het klassement. Met nog zo’n 13 kilometer te gaan werd de Italiaanse teruggepakt en maakte het peloton zich klaar voor een massasprint. Wiebes ging daarin als eerste aan, maar werd nog net ingehaald door Balsamo.

Brennauer hield in het algemeen klassement 12 seconden over op Longo Borghini en 13 seconden op Wiebes. Van Dijk werd vierde en Annemiek van Vleuten zesde. Voor de Duitse is het na haar zege vorig jaar de tweede keer dat ze de rittenkoers in Spanje wint.

De Challenge by La Vuelta, voorheen bekend als de Madrid Challenge, is onderdeel van de WorldTour voor vrouwen. Het is voor de wielrensters de laatste wedstrijd dit seizoen in de WorldTour. Wereldkampioene Anna van der Breggen en haar ploeg Boels-Doelmans ontbraken in de rittenkoers. Europees kampioene Annemiek van Vleuten reed haar laatste wedstrijd voor de ploeg Mitchelton-Scott.

Voetbal: FC Groningen zonder trainer Buijs tegen Feyenoord

13.20 uur: Trainer Danny Buijs van FC Groningen ontbreekt vanwege trieste privéomstandigheden in De Kuip bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Zijn assistent Adrie Poldervaart is nu de hoofdverantwoordelijke bij de noorderlingen. De 38-jarige Buijs mist het weerzien met de club waarvoor hij zelf in de jeugd voetbalde en waarbij hij tussen 2006 en 2009 deel uitmaakte van de hoofdmacht.

FC Groningen, dat het ook moet doen zonder de nog altijd niet fitte aanvoerder Arjen Robben, pakte 10 punten uit de laatste vier wedstrijden en klom daardoor op naar de zevende plaats in de eredivisie. De ploeg van Buijs heeft 13 punten, 2 minder dan Feyenoord.

Wielersport: Veldrijdster Pieterse pakt Europese titel bij beloften

12:53 uur Puck Pieterse heeft de Europese titel in het veldrijden gepakt bij de beloften. De 18-jarige Amersfoortse kwam na vier ronden in Rosmalen solo aan met een kleine voorsprong op de Hongaarse Kata Blanka Vas. Het brons ging naar Manon Bakker.

Pieterse veroverde vorig jaar de Europese titel bij de junioren, een wedstrijd die dit jaar in Rosmalen vanwege de coronapandemie niet wordt gehouden. In de slotronde van het parcours in Autotron Rosmalen had de veldrijdster een kleine voorsprong genomen op haar landgenotes Bakker, Aniek van Alphen en Shirin van Anrooij en Vas.

De Hongaarse kwam in de slotronde nog dicht bij Pieterse, maar kon niet meer aan het wiel komen. Ze finishte als tweede op 8 seconden. Bakker kwam vlak daarachter binnen.

Turnen: WK in 2021 in Japanse stad Kitakyushu

10:00 uur De Japanse stad Kitakyushu is in 2021 gastheer van de vijftigste editie van de WK turnen. Het toernooi is gepland van 17 tot en met 24 oktober, dat is twee maanden na de Olympische Spelen in Tokio.

De internationale turnfederatie FIG voert een noviteit door, want direct na afloop van de WK turnen beginnen in de Japanse stad de WK ritmische gymnastiek. Het is voor het eerst dat beide toernooien in hetzelfde jaar in dezelfde stad worden gehouden.

De WK turnen zouden aanvankelijk in 2021 in Kopenhagen plaatsvinden, maar de Deense gymnastiekbond gaf de organisatie terug vanwege de coronacrisis. Normaal gesproken vindt er geen WK turnen plaats in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen, maar de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld.

Motorsport: Bendsneyder verlaat Nederlands Moto 2-team Waninge

09:40 uur Motorcoureur Bo Bendsneyder rijdt volgend seizoen niet meer voor NTS RW Racing GP. Het raceteam van de Drent Roelof Waninge heeft gekozen voor de Maleisiër Hafizh Syahrin in de Moto2 voor volgend jaar.

Bendsneyder is aan zijn tweede seizoen bezig bij RW Racing, maar erg succesvol is de 21-jarige Rotterdammer niet geweest. In 2019 eindigde hij als 26e in het WK met 7 punten, dit jaar staat hij op de 25e plaats met 5 punten. Het seizoen is in de laatste fase aangekomen; er zijn nog drie grands prix te gaan.

Waar de toekomst van Bendsneyder ligt, is nog niet bekend. Al eerder legde NTS RW Racing GP de 16-jarige Belg Barry Baltus voor de komende twee seizoenen vast.

Syahrin heeft al de nodige ervaring in het WK wegrace. De 26-jarige Maleisiër reed in zijn carrière al drie keer naar een podiumplaats in de Moto2 en was ook twee seizoenen actief in de MotoGP, de koningsklasse.