Sport kort: Motorracer Bo Bendsneyder verlaat Moto 2-team Waninge

Motorsport: Bendsneyder verlaat Nederlands Moto 2-team Waninge

09:40 uur Motorcoureur Bo Bendsneyder rijdt volgend seizoen niet meer voor NTS RW Racing GP. Het raceteam van de Drent Roelof Waninge heeft gekozen voor de Maleisiër Hafizh Syahrin in de Moto2 voor volgend jaar.

Bendsneyder is aan zijn tweede seizoen bezig bij RW Racing, maar erg succesvol is de 21-jarige Rotterdammer niet geweest. In 2019 eindigde hij als 26e in het WK met 7 punten, dit jaar staat hij op de 25e plaats met 5 punten. Het seizoen is in de laatste fase aangekomen; er zijn nog drie grands prix te gaan.

Waar de toekomst van Bendsneyder ligt, is nog niet bekend. Al eerder legde NTS RW Racing GP de 16-jarige Belg Barry Baltus voor de komende twee seizoenen vast.

Syahrin heeft al de nodige ervaring in het WK wegrace. De 26-jarige Maleisiër reed in zijn carrière al drie keer naar een podiumplaats in de Moto2 en was ook twee seizoenen actief in de MotoGP, de koningsklasse.