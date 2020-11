Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Vertrekkende Bendsneyder veertiende in Grote Prijs Europa

13.46 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 2 punten verdiend in het wereldkampioenschap in de Moto2. De Rotterdammer eindigde in de Grote Prijs van Europa op het circuit van Valencia als veertiende. Het was een van zijn beste races van dit seizoen voor de coureur, die na dit seizoen moet vertrekken bij het Nederlandse raceteam NTS RW Racing GP.

De strijd om de wereldtitel in de Moto2 ligt nog volledig open. Enea Bastianini nam de leiding in het kampioenschap over van Sam Lowes. De Brit ging vroeg in de race onderuit en moest de strijd staken. Bastianini bleef wel op zijn machine zitten en vergaarde met zijn vierde plaats genoeg punten om de koppositie over te nemen.

De Italiaan Marco Bezzecchi won de race op Circuit Ricardo Tomo. De Spanjaard Jorge Martin werd tweede en de Australiër Remy Gardner passeerde de finish als derde.

Wielrennen: Brennauer pakt eindzege Challenge by La Vuelta

13.45 uur: Lisa Brennauer heeft de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. De Duitse van Ceratizit-WNT Pro Cycling behield na de derde etappe in Madrid de leiding. De ritzege in Madrid ging naar de Italiaanse Elisa Balsamo voor Lorena Wiebes, maar Brennauer had onderweg voldoende bonificatieseconden gepakt om zeker te zijn van de eindzege.

Brennauer had de leiding na de tweede dag overgenomen van sprintster Wiebes. De Duitse was de beste in de individuele tijdrit zaterdag voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk. Wiebes had vrijdag de eerste rit in de sprint gewonnen.

De rit in Madrid werd gekleurd door zeven tussensprints waar bonificatieseconden waren te verdienen. Hier ontspon zich een strijd tussen Brennauer en Wiebes, maar ook Longo Borghini pakte met een solo drie keer de meeste seconden en naderde de Duitse in het klassement. Met nog zo'n 13 kilometer te gaan werd de Italiaanse teruggepakt en maakte het peloton zich klaar voor een massasprint. Wiebes ging daarin als eerste aan, maar werd nog net ingehaald door Balsamo.

Brennauer hield in het algemeen klassement 12 seconden over op Longo Borghini en 13 seconden op Wiebes. Van Dijk werd vierde en Annemiek van Vleuten zesde. Voor de Duitse is het na haar zege vorig jaar de tweede keer dat ze de rittenkoers in Spanje wint.

De Challenge by La Vuelta, voorheen bekend als de Madrid Challenge, is onderdeel van de WorldTour voor vrouwen. Het is voor de wielrensters de laatste wedstrijd dit seizoen in de WorldTour. Wereldkampioene Anna van der Breggen en haar ploeg Boels-Doelmans ontbraken in de rittenkoers. Europees kampioene Annemiek van Vleuten reed haar laatste wedstrijd voor de ploeg Mitchelton-Scott.

Voetbal: FC Groningen zonder trainer Buijs tegen Feyenoord

13.20 uur: Trainer Danny Buijs van FC Groningen ontbreekt vanwege trieste privéomstandigheden in De Kuip bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Zijn assistent Adrie Poldervaart is nu de hoofdverantwoordelijke bij de noorderlingen. De 38-jarige Buijs mist het weerzien met de club waarvoor hij zelf in de jeugd voetbalde en waarbij hij tussen 2006 en 2009 deel uitmaakte van de hoofdmacht.

FC Groningen, dat het ook moet doen zonder de nog altijd niet fitte aanvoerder Arjen Robben, pakte 10 punten uit de laatste vier wedstrijden en klom daardoor op naar de zevende plaats in de eredivisie. De ploeg van Buijs heeft 13 punten, 2 minder dan Feyenoord.

Wielersport: Veldrijdster Pieterse pakt Europese titel bij beloften

12:53 uur Puck Pieterse heeft de Europese titel in het veldrijden gepakt bij de beloften. De 18-jarige Amersfoortse kwam na vier ronden in Rosmalen solo aan met een kleine voorsprong op de Hongaarse Kata Blanka Vas. Het brons ging naar Manon Bakker.

Pieterse veroverde vorig jaar de Europese titel bij de junioren, een wedstrijd die dit jaar in Rosmalen vanwege de coronapandemie niet wordt gehouden. In de slotronde van het parcours in Autotron Rosmalen had de veldrijdster een kleine voorsprong genomen op haar landgenotes Bakker, Aniek van Alphen en Shirin van Anrooij en Vas.

De Hongaarse kwam in de slotronde nog dicht bij Pieterse, maar kon niet meer aan het wiel komen. Ze finishte als tweede op 8 seconden. Bakker kwam vlak daarachter binnen.

Turnen: WK in 2021 in Japanse stad Kitakyushu

10:00 uur De Japanse stad Kitakyushu is in 2021 gastheer van de vijftigste editie van de WK turnen. Het toernooi is gepland van 17 tot en met 24 oktober, dat is twee maanden na de Olympische Spelen in Tokio.

De internationale turnfederatie FIG voert een noviteit door, want direct na afloop van de WK turnen beginnen in de Japanse stad de WK ritmische gymnastiek. Het is voor het eerst dat beide toernooien in hetzelfde jaar in dezelfde stad worden gehouden.

De WK turnen zouden aanvankelijk in 2021 in Kopenhagen plaatsvinden, maar de Deense gymnastiekbond gaf de organisatie terug vanwege de coronacrisis. Normaal gesproken vindt er geen WK turnen plaats in hetzelfde jaar als de Olympische Spelen, maar de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld.

Motorsport: Bendsneyder verlaat Nederlands Moto 2-team Waninge

09:40 uur Motorcoureur Bo Bendsneyder rijdt volgend seizoen niet meer voor NTS RW Racing GP. Het raceteam van de Drent Roelof Waninge heeft gekozen voor de Maleisiër Hafizh Syahrin in de Moto2 voor volgend jaar.

Bendsneyder is aan zijn tweede seizoen bezig bij RW Racing, maar erg succesvol is de 21-jarige Rotterdammer niet geweest. In 2019 eindigde hij als 26e in het WK met 7 punten, dit jaar staat hij op de 25e plaats met 5 punten. Het seizoen is in de laatste fase aangekomen; er zijn nog drie grands prix te gaan.

Waar de toekomst van Bendsneyder ligt, is nog niet bekend. Al eerder legde NTS RW Racing GP de 16-jarige Belg Barry Baltus voor de komende twee seizoenen vast.

Syahrin heeft al de nodige ervaring in het WK wegrace. De 26-jarige Maleisiër reed in zijn carrière al drie keer naar een podiumplaats in de Moto2 en was ook twee seizoenen actief in de MotoGP, de koningsklasse.