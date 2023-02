ABN AMRO Open: titelhouders Haase en Middelkoop nu al uitgeschakeld in dubbelspel

Haase (35) en Middelkoop (39) pakten vorig jaar verrassend de titel in Ahoy. In de finale waren ze toen te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en de Duitser Tim Pütz.

Vorige week wonnen Haase en Middelkoop, die sinds dit seizoen een vast duo vormen, het indoortoernooi van Montpellier. Ze hopen zich dit jaar te plaatsen voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen.

Koolhof

Ook Wesley Koolhof slaagde er niet in de openingsronde te overleven. De nummer 1 van de wereld verloor samen met zijn Britse partner Neal Skupski van de Duitsers Kevin Krawietz en Pütz. Het werd 6-3 6-3.

De 33-jarige Koolhof wacht dit seizoen nog op zijn eerste finaleplaats. Vorig jaar arriveerde hij in Rotterdam met al twee titels op zak.

Roeblev uitgeschakeld

Oud-winnaar Andrej Roeblev is al uitgeschakeld. De Rus moest met 6-4 6-4 zijn meerdere erkennen in de Australiër Alex de Minaur.

De 25-jarige Roeblev was als tweede geplaatst in Rotterdam. De nummer 5 van de wereld won het toernooi in 2021. In de eindstrijd was hij twee jaar geleden te sterk voor de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics.

De Minaur benutte na een uur en 21 minuten zijn eerste wedstrijdpunt door een fout van Roeblev. De winnaar gunde zijn opponent geen enkel breakpoint en plaatste in beide sets één break, twee keer op 1-1.

"Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoop dit vast te houden. Rotterdam is een geweldige stad en ik heb een aantal leuke coffeeshops gevonden in de buurt van het hotel", zei De Minaur na afloop, waarschijnlijk doelend op koffietentjes. Het publiek in Ahoy kon de humor van de uitspraak wel inzien.