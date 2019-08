Ron Jans: ’Ik ben geen Harry Potter’

,,Maar ik ben geen Harry Potter met een toverstok die even alle laatste tien de wedstrijden gaat winnen. Nee, ik wil mijn bijdrage leveren en bouwen aan de club. Zodat we over een jaar verder zijn. Ik wil van Cincinnati een gerespecteerde club maken in de MLS en in de toekomst play-offs spelen. Voor een doelstelling op korte termijn is het nog wat vroeg, maar ik wil zien dat we ons niet neerleggen bij de laatste plaats. En we staan onderaan, dus het kan alleen maar beter gaan.”

Jans verschijnt dinsdag voor het eerst op het trainingsveld. Zondag wacht direct een pikant duel: de derby met Columbus Crew. De oefenmeester, in een ver verleden nog leraar Duits, maakte een uiterst ontspannen indruk tijdens zijn kennismaking met de pers. ,,In Nederland ben ik vrij bekend, maar ik realiseer me dat ik me hier in Amerika eerst even moet voorstellen”, stak hij van wal bij de start van de presentatie.

,,Ik ben zestig jaar oud, 37 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven, Marjo, en heb drie zoons. Ik ben een echte familieman, maar daarbuiten draait alles om voetbal. Of soccer, zoals jullie hier zeggen. Dat zal ik vanaf nu ook doen.”

Jans had vanaf het eerst gesprek direct een goed gevoel bij FC Cincinnati. Directeur Gerard Nijkamp kende hij al van zijn tijd bij PEC Zwolle, maar ook met voorzitter Jeff Berding was er ondanks een spervuur aan vragen al snel een klik.

,,Soms had ik het idee dat ik met de CIA aan het praten was, zo diep ging het. Mijn vrouw moest ook overtuigd worden, maar dat lukte voorzitter Jeff Berding toen hij naar Amsterdam kwam. Vier uur lang praatten we, al had ik in eerste instantie het idee dat ze mijn vrouw als hoofdtrainer wilden vastleggen”, grapte hij. „Maar met zijn komst toonde hij wel hoe graag ze me wilden hebben. Daarna ben ik hier nog vier dagen geweest en heb ik met heel veel mensen gesproken.”

Oud-prof Ivar van Dinteren gaat met Jans mee als assistent. Verdediger Maikel van der Werff staat sinds deze zomer onder contract bij de club. Hij kwam over van Vitesse.