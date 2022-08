Premium Het beste van De Telegraaf

Gakpo heeft de wens uitgesproken om naar de Premier League te verkassen Spanning op twee fronten bij PSV

Het is nog altijd onduidelijk of Cody Gakpo ook na het verlopen van de transferdeadline nog bij PSV te bewonderen is. Ⓒ FOTO Getty Images

EINDHOVEN - PSV-FC Volendam wordt woensdagavond onder bijzondere omstandigheden afgewerkt. Het competitieduel valt samen met de laatste dag van de transfertermijn in Nederland en dus is de spanning op twee fronten groot. Slaagt PSV erin de zegereeks in de Eredivisie te vervolgen? Maar minstens zo belangrijk is de vraag of de Brabanders Cody Gakpo uit de klauwen van de Engelse clubs weten te houden.