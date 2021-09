US Open: Pliskova en Zverev zegevieren, Demi Schuurs klaar in dubbelspel

De zege had nog overtuigender kunnen zijn voor de olympisch kampioen. Maar toen het verschil in de derde set gemaakt was, liet de Duitser de teugels iets vieren, waardoor hij toch nog een paar games moest afstaan en Viñolas zijn nederlaag iets dragelijker kon maken.

Zverev speelt in de derde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Jack Sock en Alexander Bublik uit Kazachstan.

Ook Gaël Monfils is een ronde verder gekomen. Hij rekende in vier sets af met Steve Johnson (7-5, 4-6, 6-4, 6-4).

Schuurs snel klaar in dubbelspel op US Open

Demi Schuurs is met haar Amerikaanse tennispartner Nicole Melichar-Martinez in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het als vierde geplaatste koppel was niet opgewassen tegen de Australische zussen Anastasia en Arina Rodionova. Na vijf kwartier was het duel in New York afgelopen: 6-2 6-4.

Ook de drie andere Nederlandse tennissters die donderdag in het dubbelspel in actie kwamen verloren in de eerste ronde. Rosalie van der Hoek redde het samen met de Colombiaanse María Camila Osorio Serrano niet tegen Danka Kovinić uit Servië en de Zweedse Rebecca Peterson. Het werd 6-3 6-2.

Lesley Pattinama-Kerkhove verloor samen met de Servische Ivana Jorovic met 6-2 6-2 van de Australische Ellen Perez en Kveta Peschke uit Tsjechië. Voor Arantxa Rus, die een duo vormde met de Slowaakse Viktoria Kuzmova, kwam het toernooi ten einde na een 6-4 6-4-nederlaag tegen Miyu Kato uit Japan en de Amerikaanse Sabrina Santamarina.

Barty simpel verder

Ashleigh Barty heeft de derde ronde bereikt. De als eerste geplaatste Australische was in twee sets te sterk voor de 18-jarige Deense debutante Clara Tauson, de nummer 78 van de wereld. Barty (25) zegevierde na anderhalf uur: 6-1 7-5.

Barty, eerder dit jaar winnares op Wimbledon, kwam in New York nog niet verder dan de vierde ronde. In haar volgende partij speelt ze tegen de Amerikaanse Shelby Rogers of de Roemeense Sorana Cirstea.

Oud-winnares Angelique Kerber heeft ook zonder al te veel problemen het volgende stadium van het grandslamtoernooi bereikt. Ze versloeg Anhelina Kalinia met 6-3 en 6-2.

Ook Iga Swiatek, de nummer zeven van de wereld, is tot de derde ronde doorgedrongen. Ze verloor de eerste set nog van Fiona Ferre met 3-6, maar trok daarna met 7-6 (3) en 6-0 de wedstrijd naar zich toe.

Pliskova met veel moeite verder

Karolina Pliskova heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt. De in New York als vierde geplaatste Tsjechische kreeg tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova een matchpoint tegen, maar won alsnog in drie sets: 7-5 6-7 (5) 7-6 (7).

De 29-jarige Pliskova, die in 2016 de finale van de US Open verloor van de Duitse Angelique Kerber, neemt het in de derde ronde op tegen de Australische Ajla Tomljanovic. De Tsjechische wacht nog op haar eerste grandslamtitel. Dit jaar verloor ze de finale van Wimbledon van de Australische nummer 1 van de wereld, Ashleigh Barty.