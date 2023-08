Kjell Scherpen onder indruk van PSV in De Kuip

Scherpen neemt het met Sturm Graz dinsdagavond (aanvang 20.30) op tegen PSV in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week volgt de return in Oostenrijk. Scherpen kijkt reikhalzend uit naar het duel in het Philips Stadion, waar Sturm Graz wordt ondersteund door 900 fans. PSV rekent op zo’n 30.000 toeschouwers. Een deel van de Oosttribune moet leeg blijven ten gevolge van de straf die is opgelegd voor het incident bij PSV-Sevilla, waarbij doelman Marko Dmitrovic op het veld werd belaagd door een dronken PSV-supporter.

„Het voelt heel goed om weer op Nederlandse bodem te zijn”, aldus Scherpen. „Vrienden en familie kunnen komen kijken. Het is leuk om hier te spelen. Ik weet dat het hier lastig is. Ik heb hier met Emmen gespeeld en vorig seizoen ook met Vitesse”, aldus Scherpen, die in de eerste twee competitieduels nog geen tegengoal incasseerde. „Het belangrijkste wat ik wilde voor dit seizoen was ergens vroeg komen, je settelen en het team te leren kennen en niet ergens binnenkomen, terwijl de competitie al begonnen is. Dat helpt enorm. Ik ben snel in de ploeg gegroeid en ken nu al heel goed de manier van spelen.”

’Topprestatie’

Scherpen is met Sturm Graz goed aan het seizoen begonnen en won in de competitie zowel van Austria Wien als LASK Linz. „We hebben een goede voorbereiding gehad en ook een prima seizoenstart, maar PSV is wel van een ander niveau. We zullen echt een topprestatie moeten leveren om hier een resultaat mee te nemen.”

Sturm Graz-trainer Christian Ilzer staat al sinds 2020 aan het roer in de geboortestad van Arnold Schwarzenegger. De afgelopen jaren speelde hij al meerdere keren tegen Nederlandse tegenstanders. Twee jaar geleden trof Sturm Graz in de groepsfase van de Europa League PSV. Het werd toen 2-0 in Eindhoven, terwijl ook de uitwedstrijd in winst werd omgezet door PSV (1-4). Vorig seizoen speelde Feyenoord in de groepsfase van de Europa League tegen Sturm Graz. De Rotterdammers verloren in Oostenrijk met 1-0, maar wonnen thuis met 6-0. „We zijn nu verder dan we toen waren”, vindt Ilzer. „We hebben ons ontwikkeld de afgelopen jaar. We hebben geleerd van de internationale wedstrijden. We zijn een ingespeeld team. Door die eerdere Europese ervaring hebben we aan zelfvertrouwen gewonnen. Natuurlijk weten we dat PSV een klasse team is om tegen te spelen, maar we geloven in onze eigen kracht en kwaliteiten.”