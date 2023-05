Badloe moet na valse start in finale EK genoegen nemen met brons

Badloe had zich als nummer 3 van het klassement na de reguliere races geplaatst voor de halve finales, net als Luuc van Opzeeland die als tweede eindigde. Kördel kwalificeerde zich als nummer 1 rechtstreeks voor de finale. In de nieuwe olympische klasse iQFoil vindt de strijd om de medailles plaats via een knock-outsysteem.

Aangezien het zondag aanvankelijk te hard waaide om te racen, moesten de windfoilers lang wachten tot ze het water op mochten. In de middag nam de wind wat af en konden de races om de medailles gevaren worden.

Badloe bleef in de halve finales Renna net voor. Ze plaatsten zich beiden voor de finale. Van Opzeeland werd uitgeschakeld, iets wat Huig-Jan Tak al in de kwartfinales overkwam. Bij de vrouwen bleven Sara Wennekes en Lilian de Geus ook in de kwartfinales steken.

Badloe wilde in de finale voor het goud gaan, maar een valse start betekende diskwalificatie. Hij moest zich tevreden stellen met brons.

Olympisch testevent

De 28-jarige zeiler uit Almere pakte twee jaar geleden op de Olympische Spelen van Tokio het goud in de RS:X-klasse, die inmiddels niet meer olympisch is. Het kostte Badloe heel wat moeite om zich aan te passen aan de nieuwe olympische klasse iQFoil. Badloe kwam maar liefst 17 kilogram aan, noodzakelijk om snelheid te generen op de foilplank die dankzij een onderwatervleugel over het water kan vliegen. Zijn resultaten vielen de afgelopen maanden tegen, maar op de EK in Griekenland toonde Badloe aan dat hij met de besten mee kan.

De olympisch kampioen plaatste zich ook voor het olympisch testevent in juli in Marseille. Bij de vrouwen geldt dat voor Wennekes. Ieder land mag, net als volgend jaar op de Spelen, per discipline maar één zeiler afvaardigen. Badloe en Van Opzeeland behaalden tijdens de kwalificatie evenveel punten, maar in dat geval geeft het resultaat op de EK de doorslag.