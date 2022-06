Max Verstappen maakt met snelste tijd in Canada einde aan lange negatieve reeks

Door zijn eerste plek kwam er voor Verstappen een einde aan lange negatieve reeks. De laatste keer dat de 24-jarige Limburger de snelste was tijdens een training was tijdens het openingsweekinde in Bahrein, op 19 maart.

Zoals welhaast traditie in Canada stak er een marmot de weg over. Het dier had alle geluk van de wereld dat het niet werd geraakt door Sainz.

Halverwege de training klaagde Verstappen over een van zijn wielen die ietwat omhoog stak voor zijn gevoel. Het bleek te gaan om een probleem met de anti-roll bar, die ervoor zorgt dat de druk te allen tijde zoveel mogelijk over beide banden wordt verdeeld. Het euvel werd in de pitbox snel verholpen, waarna de wereldkampioen niet veel later de op dat moment snelste tijd van teamgenoot Perez verbeterde. De Mexicaan werd uiteindelijk vierde (1.15,619).

In het slot kampte Verstappen met ’clipping’, waarbij de motor aan het einde van het rechte stuk vermogen verliest door het leeglopen van de batterij. „Wat een grap”, aldus Verstappen, die na afloop desalniettemin dus reden tot lachen had.