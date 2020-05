Waterpoloër Bilal Gbadamassi zit gevangen in Twente

Waterpoloër Bilal Gbadamassi moet door de strenge coronaregels zijn trainingen afwerken in het koude water van het Rutbeek in Enschede. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Coronaregels zijn onverbiddelijk. Vraag dat maar aan waterpoloër Bilal Gbadamassi. Terwijl de mannen en vrouwen van Oranje alweer twee weken min of meer samen trainen in het Zeister ’thuisbad’, trekt deze international nog steeds alleen z’n baantjes in een Twentse recreatieplas. De reden: hij heeft geen vervoer.