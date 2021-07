Noa Lang helpt Club Brugge aan Super Cup; weer nederlaag voor Van Bommel

Genk opende kort voor rust de score. Mike Trésor, onlangs overgenomen van Willem II, stond aan de basis van de aanval die uiteindelijk leidde tot de treffer van Theo Bongonda. Brugge maakte in blessuretijd van de eerste helft gelijk. Matej Mitrovic kopte raak uit een hoekschop.

Na rust ging het snel. De Nederlandse jeugdinternational Noa Lang kreeg een strafschop en benutte die zelf. Lang kreeg een gele kaart omdat hij zijn treffer iets te uitbundig met de fans van Brugge vierde. In de 50e minuut volgde de 3-1 van Clinton Mata, die de bal via de lat en doelman Maarten Vandevoordt in het doel werkte.

Eiting en Dessers

Van den Brom bracht niet veel later oud-Ajacied Carel Eiting in de ploeg. Aan het begin van de tweede helft was Cyriel Dessers, oud-speler van onder meer Heracles Almelo en FC Utrecht, al in het veld gekomen. Genk wist nog wel tegen te scoren, maar deed dat pas diep in blessuretijd van de tweede helft. De treffer kwam op naam van de Finse invaller Jere Uronen.

Naast Lang had ook spits Bas Dost een basisplaats bij Club Brugge. Datzelfde gold voor de pas 16-jarige middenvelder Noah Mbamba. Dost werd een klein kwartier voor tijd gewisseld en Lang in de 85e minuut. Aanvoerder Ruud Vormer ontbrak. Hij ging preventief in isolatie nadat hij in nauw contact is geweest met een persoon die positief testte op het coronavirus. Vormer werd zelf negatief bevonden, maar laat zich uit voorzorg voorlopig even niet zien bij zijn club.

Bosz bezorgt Wolfsburg en Van Bommel nieuwe nederlaag

Mark van Bommel heeft een kleine maand voor de start van de Duitse competitie nog wat werk te verzetten. De nieuwe trainer van VfL Wolfsburg zag zijn elftal opnieuw een oefenwedstrijd verliezen. De Franse club Olympique Lyon, waar Peter Bosz sinds kort hoofdcoach is, won met 4-1.

Van Bommel begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een 2-1 zege op Erzgebirge Aue, dat in Duitsland op het tweede niveau speelt. Daarna waren Hansa Rostock (3-0) en Holstein Kiel (1-0), beide ook uitkomend in de tweede Bundesliga, te sterk.

Karl Toko Ekambi en Moussa Dembélé brachten Lyon op een 2-0 voorsprong. Na een half uur spelen scoorde Daniel Ginczek tegen. Na rust liep Lyon via opnieuw Ekambi en een strafschop van Eli Wissa verder uit.

Wolfsburg speelt over drie weken in het Duitse bekertoernooi tegen Preussen Münster. Een week later is de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen VfL Bochum.

Al Ahly wint tiende Afrikaanse Champions League

Al Ahly heeft voor de tiende keer de Afrikaanse Champions League gewonnen. De Egyptische club versloeg Kaiser Chiefs uit Zuid-Afrika met 3-0.

Mohamed Sherif opende in de beginfase van de tweede helft de score in het lege stadion in Casablanca. Daarna troffen ook Magdi Afsha en Amr El-Sulaya nog doel. Kazier Chiefs, dat voor het eerst in de eindstrijd stond, speelde de gehele tweede helft met een man minder. Happy Mashiane werd kort voor rust met een rode kaart van het veld gestuurd.