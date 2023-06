Enzo Knol maakte moeder dolgelukkig: ’Ik wilde al sinds mijn 18e een motor’

Premium Het beste van De Telegraaf

Irma Knol en Tessa Deurloo Ⓒ Rias Immink

VLISSINGEN - Toen Tessa Deurloo (36) een jaar of acht geleden nog in de binnenstad van Amsterdam woonde, twijfelde ze of ze blij zou worden van een eigen auto. De dagelijkse parkeerkosten in de hoofdstad bedierven bij voorbaat het geluk van het hebben van zo’n heilige koe. „Onbetaalbaar”, vond ze. „Dan liever een tweewieler voor de deur.”