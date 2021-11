Oranje verslaat Noorwegen en heeft ticket voor WK in de tas

Van Gaal had vooraf een duidelijk antwoord op de grote vraag die het land de laatste 24 uur bezighield. Wie zou de niet fitte Justin Bijlow vervangen onder de lat? Waar de keuzeheer eerder had aangegeven dat Mark Flekken zijn nummer 2 was, werd de positie onder de lat toch vergeven aan Jasper Cillessen. „Ervaring gaf de doorslag”, zei Van Gaal, die na zijn valpartij op zondag de wedstrijd in een rolstoel vanuit de skybox volgde.

Kopballen Depay

Naast Cillessen waren ook Matthijs de Ligt en Bergwijn nieuwe namen in de basiself. De Ligt verving de geblesseerde Stefan de Vrij, terwijl Bergwijn de positie innam van Donyell Malen. Bergwijn toonde zich erg actief en stond in de openingsfase aan de basis van twee mogelijkheden van Oranje. Tot twee keer toe slaagde Depay er niet in om een voorzet van Bergwijn binnen te koppen. De spits van Oranje kopte wel, maar tweemaal kon de Noorse doelman Orjan Nyland simpel vangen.

Louis van Gaal slaat de verrichtingen van Oranje gade vanuit zijn rolstoel in de skybox. Ⓒ REUTERS

Ook Denzel Dumfries zette Depay met een lage voorzet een keer aan het werk, maar ook de daaropvolgende hakbal kon door Nyland worden opgeraapt. Arnaut Danjuma, opnieuw spelend vanaf de linkerkant, kwam halverwege de eerste helft een keer goed door aan de linkerkant, maar mikte een meter naast het Noorse doel. Vijf minuten voor rust werd een langlopende aanval van Oranje besloten met een volley van Depay van buiten het strafschopgebied, maar opnieuw leverde het Nyland geen problemen op.

Aanvallende wissels

Met twee aanvallende wissels lieten de Noren na rust iets van hun aanvallendere intenties zien, want de ploeg moest ten slotte scoren in De Kuip. Een van de invallers, Kristian Thorstvedt, waagde tien minuten na de thee een poging in de richting van Cillessen, maar de bal vloog hoog over het doel. Aan de overkant verprutste Depay een kansrijke counter voor Oranje, die door Georginio Wijnaldum goed werd opgezet. Een goede actie van Bergwijn leidde halverwege de tweede helft tot een aardige mogelijkheid voor Danjuma, maar de vleugelspits kreeg de bal niet op doel.

Frenkie de Jong wordt door drie Noren tegelijk lastiggevallen. Ⓒ ANP/HH

Een kwartier voor tijd kreeg Depay na een goede voorzet van opnieuw Bergwijn een enorme mogelijkheid, maar de spits schoot de bal tegen de voet van Stefan Strandberg aan. In de slotfase werd de spanning groter, maar het voetbal niet beter. De bevrijdende goal van Oranje was desalniettemin een hele fraaie. Omdat de Noren meer vooruit moesten kwam er meer ruimte voor Nederland en die werd door Bergwijn verzilverd. Op aangeven van Danjuma pegelde de rechtsbuiten verwoestend raak. Noorwegen moest vervolgens alles of niks gaan spelen en bij een Noorse corner counterde Oranje via Bergwijn en Depay voortreffelijk naar 2-0. De tickets naar Qatar kunnen geboekt worden.