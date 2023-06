Verslagenheid bij Emmen-trainer Dick Lukkien: ’Het doet pijn dat het zo afloopt’

Lukkien vertrekt na zeven jaar als langstzittende coach in het huidige betaalde voetbal naar het ook gedegradeerde FC Groningen. Na de wedstrijd meldde hij zich bij de fans op de tribune. „Ik wilde ze bedanken voor de afgelopen jaren. Vroeger konden we niet altijd rekenen op steun en leek niemand te weten dat we op vrijdagavond speelden, maar na het tweede seizoen kwam het goed. Toen is alles ten goede veranderd”, zei de trainer. „Ik heb hier zeven jaar gezeten en met een kleine groep mensen hebben we ons stinkende best gedaan. Het doet pijn dat het zo afloopt. Ik had dit voor Emmen heel graag anders gewild.”

Lukkien hoopt dat Emmen snel terugkeert in de Eredivisie. „Ik hoop dat het goed komt, maar ik durf het niet te zeggen.”

Aan de andere kant was er de vreugde bij Almere City-trainer Alex Pastoor. „Dit soort duels zijn altijd spannend. „In de play-offs kan van alles gebeuren, dat is vaak genoeg gebleken. Je moet nooit te vroeg denken dat het gedaan is.”

Almere City-trainer Alex Pastoor Ⓒ Pro Shots

Thuis had Almere City FC al met 2-0 gezegevierd. Pastoor zei het afgelopen seizoen van meerdere dingen te hebben genoten bij Almere. „Dan praat ik over de ontwikkeling, de cultuur en de mentaliteit van de spelers. De jongens hebben zich ontwikkeld en zijn steeds stabieler geworden. Dat heeft de doorslag gegeven.”

Door de nederlaag degradeert FC Emmen uit de Eredivisie. Almere City FC speelde niet eerder op het hoogste niveau.