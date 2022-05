FC Barcelona sluit bewogen seizoen af met thuisnederlaag

Barcelona begon met Frenkie de Jong in de ploeg en met Memphis Depay en Luuk de Jong op de bank. De ploeg van coach Xavi, die in het najaar Ronald Koeman opvolgde in Camp Nou, verloor recentelijk ook al drie keer in eigen huis, waaronder de wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt.

Villarreal, waar Danjuma Groeneveld nog ontbrak, kwam in de slotfase van de eerste helft op voorsprong via Alfonso Pedraza. Moi Gómez verdubbelde na de rust de voorsprong. De Jong leek een kwartier voor tijd wat terug te doen, maar zijn treffer met het hoofd werd afgekeurd wegens buitenspel. Met ook Depay in de slotfase in de ploeg kwam Barça niet tot scoren. Villarreal eindigde door de zege als zevende en plaatste zich voor de Conference League.

Atlético Madrid heeft La Liga afgesloten met een 2-1-overwinning op Real Sociedad. Rodrigo De Paul en Ángel Correa maakten de treffers voor de ploeg van Diego Simeone. Atlético eindigt met 71 punten, drie minder dan Barcelona. Jon Guridi scoorde in blessuretijd nog voor de thuisploeg, die zesde is geworden.

Sevilla, dat net als Real Madrid, Barcelona en Atlético al zeker was van deelname aan de Champions League volgend seizoen, won thuis met 1-0 van Athletic Club. Rafa Mir maakte het enige doelpunt voor de thuisploeg, waar Karim Rekik in de tweede helft inviel.