Sport Kort: ’FIFA verrast ons met vijf wissels’

Voetbal: Verrast door vijf wissels

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond heeft verbaasd gereageerd op de beslissing van de FIFA om tijdelijk vijf wissels toe te staan. De FIFA doet dat om competities die dit jaar nog afgemaakt worden tegemoet te komen in de coronacrisis, waarin mogelijk in korte tijd veel wedstrijden gespeeld moeten worden.

„Deze verandering heeft ons verrast. De beslissing is niet genomen in overleg met onze confederatie”, bekende Alejandro Dominguez, voorzitter van Conmebol. Dominguez zegt dat hij een team van experts gaat samenstellen „om te beslissen of de tijdelijke aanpassing van de spelregels ook in Zuid-Amerikaanse competities en toernooien wenselijk is.”

De wens om extra te wisselen speelde bij veel Europese clubs, omdat er de komende maanden mogelijk veel geëist gaat worden van de voetballers. „Is een maand voorbereiding voldoende om wekelijks drie wedstrijden te gaan spelen?”, vroeg Claudio Ranieri, de trainer van Sampdoria, zich bijvoorbeeld af.