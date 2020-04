Voormalig Amerikaanse honkbalspeler Douglas Morton (70) plotseling overleden

De Amerikaan speelde in 1975-1981 voor het succesvolle team van Haarlem Nicols met wie hij drie seizoenen op rij landskampioen (1975-1977) werd en de Europa Cup (1975) won. Morton trouwde met een Nederlandse vrouw, speelde in 1982-1984 ook nog voor het Utrechtse UVV en keerde daarna met zijn gezin terug naar Amerika.

Morton was één van de Amerikaanse spelers die halverwege de jaren zeventig hun intrede maakten in de hoofdklasse, samen met onder anderen Craig Montvidas, Steve Matthew en Craig McGinnis. Deze spelers drukten hun stempel op het spel, waren een toegevoegde waarde voor hun team en speelden lange tijd in de hoogste afdeling. Montvidas, Matthew en McGinnis bleven eveneens in Nederland wonen en waren later ook nog actief als coach.

De zeer gerespecteerde Morton overheerste als werper en zorgde in 1976 en 1977 voor een record door twee seizoenen op rij ongeslagen te blijven (27 overwiningen). In beide seizoenen werd hij gekozen tot beste werper. In de tien seizoenen dat Morton uitkwam voor Nicols en UVV won hij 104 wedstrijden. Hij schakelde 1286 slagmensen met drie slag uit, waarmee hij recordhouder is onder de rechtshandige buitenlandse werpers in de hoofdklasse.

Morton maakte ook deel uit van de Dutch American All Stars, een team samengesteld uit Amerikaanse spelers uit de Nederlandse competities. De ploeg speelde regelmatig oefenwedstrijden tegen het Nederlands team, maar nam in 1979 ook deel aan de Haarlemse Honkbal Zesdaagse, een mini-versie van de Haarlemse Honkbal Week. Tijdens dat evenement werd Morton eveneens uitgeroepen tot beste werper.