Christian Eriksen: ’Ik wil dat alles weer zo snel mogelijk zoals vanouds is’

„Ik ben heel erg blij hier te staan”, zei de middenvelder, die afgelopen zomer tijdens het EK-duel van zijn land met Finland een hartstilstand kreeg. Inmiddels heeft hij met een defibrillator in Engeland bij Brentford zijn loopbaan hervat en is zijn rentree in de nationale ploeg aanstaande.

Vanwege een besmetting met het coronavirus duurde het iets langer, maar donderdag maakte Eriksen (30) weer deel uit van de selectie waarmee bondscoach Kasper Hjulmand het zaterdag in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Oranje. De verwachting is dat de voormalig Ajacied dan op de bank begint.

„Het voelt goed om hier terug bij de selectie te zijn”, zei Eriksen, die nog even terugblikte op het kritieke moment vorige zomer. „Ik heb toen het geluk gehad dat ik snel de nodige medische zorg kreeg. Nu is alles weer in orde en ben ik klaar om voor Denemarken te spelen. Ik wil dat alles weer zo snel mogelijk zoals vanouds is. Als ik niet met zekerheid zou weten dat er geen gevaar is, zou ik hier niet staan.”