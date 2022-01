Sport Kort: Robin Haase treft Slowaak in kwalificaties Australian Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Robin Haase treft Slowaak in kwalificaties Australian Open

10.26 uur: Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open op tegen Andrej Martin. De Slowaak is met zijn ranking van 116 als eerste geplaatst in de voorronden, Haase is afgezakt naar plek 230.

In totaal doen er drie Nederlandse mannen mee aan de kwalificaties. Tim van Rijthoven treft de Argentijn Facundo Mena, Jesper de Jong stuit op de Australiër Akira Santillan.

Bij de vrouwen proberen Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Pattinama-Kerkhove neemt het op tegen de Chinese Yuan Yue, Hartono treft de Australische wildcardspeelster Talia Gibson en De Vroome en Hogenkamp spelen tegen respectievelijk de Poolse Urszula Radwanska en Anna-Lena Friedsam uit Duitsland.

Drie overwinningen geven recht op een plek in het hoofdtoernooi. De kwalificaties zijn komende week, het hoofdtoernooi begint op maandag 17 januari.

Memphis Grizzlies boeken tegen Los Angeles Clippers achtste zege op rij

09.40 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben in de NBA de achtste zege op rij geboekt. Mede dankzij 26 punten van Jaren Jackson Jr. wonnen de Grizzlies ook bij Los Angeles Clippers. Het werd 123-108. Memphis Grizzlies maakte het verschil in de tweede periode: 38-20.

De bezoekers uit Memphis konden in Los Angeles niet beschikken over topschutter Ja Morant. Ook coach Taylor Jenkins, die volgende de coronaprotocollen thuis zat, was er niet bij.

„Na dit te hebben gezien; als we gezond zijn en jongens terugkomen, moeten we misschien tegen een paar spelers schreeuwen als ze niet doen wat deze jongens hebben gedaan”, grapte de absente Morant.

Memphis Grizzlies kan dit weekend in LA een clubrecord vestigen. Ze moeten dan ook de uitwedstrijd tegen LA Lakers zien te winnen. Nooit eerder won de club negen opeenvolgende duels. De club uit Memphis staat vierde in de Western Conference, de Clippers zijn gezakt naar de negende plaats.