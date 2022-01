Sport Kort: springruiter Bart Bles beste in Abu Dhabi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bobsleeër De Bruin twaalfde in voorlaatste wereldbekerwedstrijd

17.29 uur: Bobsleeër Ivo de Bruin heeft in de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de viermansbob de twaalfde plaats behaald. In Winterberg stond de Nederlandse slee na de eerste run op de tiende plaats. Piloot De Bruin en zijn remmers Jelen Franjic, Joost Dumas en Dennis Veenker zakten in de tweede run iets terug in het klassement.

Met een totaaltijd van 1.50,47 was de Nederlandse bob 1,39 seconde langzamer dan de Duitse winnaar Francesco Friedrich. De olympisch kampioen stelde daarmee ook de eindzege in de wereldbeker al veilig. Volgende week is de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in het Zwitserse wintersportoord St. Moritz.

In het klassement staat De Bruin op de veertiende plaats. Een plek in de top 12 levert een ticket voor de Winterspelen op. De 35-jarige De Bruin kwalificeert zich met zijn team ook voor Beijing als ze in St. Moritz bij de eerste acht eindigen. Vooralsnog is een elfde plaats (twee keer) het beste resultaat van dit seizoen.

De Bruin hoopt zich ook in de tweemansbob te plaatsen voor de Spelen van volgende maand, maar zijn kansen zijn klein. Zaterdag eindigde De Bruin met Franjic in Winterberg op de negentiende plaats. Rechtstreekse kwalificatie via het wereldbekerklassement is inmiddels onhaalbaar. Ook in de tweemansbob moet De Bruin in St. Moritz bij de eerste acht eindigen om naar Beijing te mogen.

Springruiter Bart Bles pakt hoofdprijs in Abu Dhabi

16:50 uur De Nederlandse springruiter Bart Bles heeft in de Verenigde Arabische Emiraten de wereldbekerwedstrijd van Abu Dhabi gewonnen. Met zijn ruin Kriskras DV bleef de ruiter uit Babberich foutloos in beide manches.

In de Grote Prijs van Abu Dhabi kwamen tien combinaties terug voor de tweede omloop, die direct op tijd werd verreden. Vier combinaties bleven foutloos in de tweede ronde. Bles was duidelijk de snelste met een tijd van 41,23 seconden. Dat leverde de hoofdprijs op voor de ruiter die met Kriskras DV in september deel uitmaakte van TeamNL op het Europees kampioenschap in Riesenbeck.

Bles was de enige Nederlander aan de start in de Grote Prijs.

Skiester Vlhova profiteert van fout Shiffrin en wint weer slalom

14.55 uur: De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft voor de vijfde keer dit seizoen een slalom in de wereldbeker gewonnen. De 26-jarige Vlhova profiteerde op de piste van Kranjska Gora in Slovenië van een fout van Mikaela Shiffrin, die tijdens de tweede run een poortje miste terwijl ze leek af te stevenen op de winst.

Shiffrin moest haar race daardoor beëindigen. Vlhova profiteerde en boekte haar vijfde seizoenszege op dit onderdeel. Alleen in Killington won ze de slalom niet. De Slowaakse eindigde toen als tweede achter Shiffrin.

„Het was een gevecht”, zei Vlhova, die niet te spreken was over de omstandigheden op de Sloveense piste. „Die pasten niet bij een wereldbekerwedstrijd, ik ben daar wel een beetje boos over.”

Wendy Holdener was de snelste in de eerste run, maar de Zwitserse moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, op 0,23 seconde van Vlhova. De Zweedse Anna Swenn-Larsson werd derde op ruim een seconde.

Vlhova heeft met 580 punten vanzelfsprekend de leiding in het wereldbekerklassement van de slalom. Shiffrin volgt met 340 punten. In het algemene klassement gaat de Amerikaanse aan kop met 866 punten, Vlhova staat tweede met 831.

Ook Chelsea-keeper Mendy test positief bij Senegal op Afrika Cup

13.58 uur: Een dag voor de eerste groepswedstrijd van Senegal op het toernooi om de Afrika Cup heeft ook doelman Edouard Mendy positief getest. De keeper van Chelsea behoort met Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye en Sadio Mané tot de belangrijkste spelers in de selectie van bondscoach Aliou Cissé. Zaterdag testte aanvoerder Koulibaly (Napoli) al positief en ook spits Famara Diédhiou (Alanyaspor) is besmet geraakt met het coronavirus.

Senegal begint het toernooi in Kameroen maandag tegen Zimbabwe. „Het is een moeilijke en gecompliceerde situatie”, zei Cissé. „Maar we gaan ervoor met de spelers die beschikbaar zijn. We gaan nog steeds met vertrouwen de wedstrijd tegen Zimbabwe in.”

Senegal was al later naar Kameroen afgereisd na enkele positieve gevallen in de selectie. Zes spelers zijn in Dakar achtergebleven vanwege coronaperikelen. Ook binnen de staf zijn heel wat besmettingen.

De Afrikaanse voetbalbond CAF wil de wedstrijden van de Afrika Cup koste wat kost laten doorgaan. Als een land minimaal elf spelers heeft, ongeacht of daar een keeper bij zit, dan moet gespeeld worden.

FC Barcelona ongeveer vijf weken zonder verdediger García

13.15 uur: FC Barcelona moet het ongeveer vijf weken stellen zonder de Spaanse centrale verdediger Eric García. De international, die zondag zijn 21e verjaardag viert, viel zaterdagavond tegen Granada (1-1) na een klein uur uit met een hamstringblessure.

García is dit seizoen een vaste waarde bij FC Barcelona. Hij speelde vijftien duels in La Liga. García speelde in de jeugdopleiding van FC Barcelona en verhuisde in 2017 naar Manchester City. Afgelopen zomer keerde hij terug in Catalonië.

FC Barcelona staat na twintig speelronden zesde in La Liga. Woensdag is Real Madrid de tegenstander in de strijd om de Supercup, die wordt gespeeld in Saudi-Arabië.

Robin Haase treft Slowaak in kwalificaties Australian Open

10.26 uur: Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open op tegen Andrej Martin. De Slowaak is met zijn ranking van 116 als eerste geplaatst in de voorronden, Haase is afgezakt naar plek 230.

In totaal doen er drie Nederlandse mannen mee aan de kwalificaties. Tim van Rijthoven treft de Argentijn Facundo Mena, Jesper de Jong stuit op de Australiër Akira Santillan.

Bij de vrouwen proberen Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Pattinama-Kerkhove neemt het op tegen de Chinese Yuan Yue, Hartono treft de Australische wildcardspeelster Talia Gibson en De Vroome en Hogenkamp spelen tegen respectievelijk de Poolse Urszula Radwanska en Anna-Lena Friedsam uit Duitsland.

Drie overwinningen geven recht op een plek in het hoofdtoernooi. De kwalificaties zijn komende week, het hoofdtoernooi begint op maandag 17 januari.

Memphis Grizzlies boeken tegen Los Angeles Clippers achtste zege op rij

09.40 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben in de NBA de achtste zege op rij geboekt. Mede dankzij 26 punten van Jaren Jackson Jr. wonnen de Grizzlies ook bij Los Angeles Clippers. Het werd 123-108. Memphis Grizzlies maakte het verschil in de tweede periode: 38-20.

De bezoekers uit Memphis konden in Los Angeles niet beschikken over topschutter Ja Morant. Ook coach Taylor Jenkins, die volgende de coronaprotocollen thuis zat, was er niet bij.

„Na dit te hebben gezien; als we gezond zijn en jongens terugkomen, moeten we misschien tegen een paar spelers schreeuwen als ze niet doen wat deze jongens hebben gedaan”, grapte de absente Morant.

Memphis Grizzlies kan dit weekend in LA een clubrecord vestigen. Ze moeten dan ook de uitwedstrijd tegen LA Lakers zien te winnen. Nooit eerder won de club negen opeenvolgende duels. De club uit Memphis staat vierde in de Western Conference, de Clippers zijn gezakt naar de negende plaats.