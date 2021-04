Spaanse media voeren druk op Danny Makkelie flink op

De ogen in Spanje zijn dinsdagavond na de eerdere uithaal van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin daarom massaal op Makkelie gericht. Als reactie op het plan van enkele Europese topclubs om een Super League op te richten, stelde de Sloveen dat hij de betreffende clubs uit alle Europese competities wil verbannen.

„Ze spugen ons recht in ons gezicht. Het zijn slangen en we zullen juridische stappen nemen.”, aldus Ceferin. „Het is een cynisch en respectloos plan. En in strijd met alles waar voetbal en onze Europese waarden voor staan. Voor deze clubs draait het niet om solidariteit, nee, het draait maar om één ding: geld. Het is hebzucht en niets anders wat deze clubs leidt. Voor deze clubs gaat het niet om doelpunten, maar om euro’s.”

Ook Chelsea maakte onderdeel uit van het groepje Super League-clubs, maar trok zich al vrij snel terug nadat er een storm van kritiek op de initiatiefnemers neerdaalde. Real staat - evenals FC Barcelona en Juventus - nog steeds pal achter het plan en voorzitter Florentino Perez staat nog steeds aan het bestuurlijke roer van de Super League-groep.

Thomas Tuchel

Waar de Spaanse media de UEFA plus diens scheidsrechters, in dit geval Makkelie, lijken te wantrouwen, maakt Chelsea-trainer Thomas Tuchel zich geen enkele zorgen. „Ik heb een rotsvast vertrouwen in de arbitrage en de UEFA”, aldus de Duitser. ,,Ik kan me niet voorstellen dat een club een voor- of nadeel zou hebben vanwege een politieke discussie. Ik wil daar niet eens over nadenken.”

Vertrouwen van UEFA

Op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon heeft men er juist alle vertrouwen in dat Makkelie het duel tussen Real en Chelsea tot een goed einde kan brengen. Niet voor niets wees de bond hem eerder al aan om het beladen restant te leiden van de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir. Dat treffen werd gestaakt vanwege een vermeend racistische opmerking en een dag later uitgespeeld.

Makkelie had eerder dit jaar ook al de leiding over het Champions League-duel tussen Real en Atalanta.