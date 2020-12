Opluchting bij veldrijder Iserbyt: ’Geen breuk in elleboog, maar nog nooit zo’n pijn gehad’

„Gelukkig hebben ze geen breuk vastgesteld. Mijn arm is uit de kom geschoten”, gaf Iserbyt voor de camera van Sporza uitleg. De Belg ging onderuit over een steen en kreeg een andere renner over zich heen. „Net op het moment dat mijn arm gestrekt was knalde er iemand op, waardoor mijn elleboog uit de kom raakte. Ik heb nog nooit zo’n pijn gehad. Een geluk bij een ongeluk was dat mijn arm niet lager geraakt werd, anders was hij zeker gebroken geweest.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout zag het ongeval gebeuren. „Hij raakte een hek en daarbij maakte zijn elleboog een rare beweging. Hij had enorm veel pijn en had ook moeite om bij bewustzijn te blijven. Hij lag ook op de koude grond, dus we probeerden hem warm te houden. We hebben hem ook van het terrein weggehaald, want de koers gaat natuurlijk gewoon door.”

Vervolgonderzoek

De veldrijder werd naar het ziekenhuis in Heusden gebracht, waar medisch onderzoek geen botbreuken aan het licht heeft gebracht. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven over het resterende crossprogramma van de Belg.

De 23-jarige Iserbyt is ervan overtuigd dat de val in Zolder niet het einde van zijn seizoen betekent. „Ik kreeg geen gips aangemeten, omdat ik mijn rentree wil maken in de cross van Baal op 1 januari. Ik wacht af wat er maandag in Kortrijk door de specialist gezegd wordt. Mijn focus ligt nog steeds op het Belgisch kampioenschap van 10 januari in Meulebeke. Daar ga ik vol voor.”

Dankzij zijn opgave heeft Iserbyt de koppositie afgestaan aan zijn landgenoot Toon Aerts, die als zevende eindigde in Zolder. Er volgt nog één manche om de Superprestige.