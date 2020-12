Veldrijder Eli Iserbyt afgevoerd na valpartij: geen breuk in elleboog

Bij de valpartij - die buiten beeld gebeurde - zou de rechterelleboog van de Belg geraakt zijn. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag het ongeval wel gebeuren. „Hij raakte een hek en daarbij maakte zijn elleboog een rare beweging. Hij had enorm veel pijn en had ook moeite om bij bewustzijn te blijven. Hij lag ook op de koude grond, dus we probeerden hem warm te houden. We hebben hem ook van het terrein weggehaald, want de koers gaat natuurlijk gewoon door.”

Vervolgonderzoek

Ook Mario De Clercq zag het ongeval gebeuren en droeg zijn pupil van het parcours. „Ik denk dat hij met zijn pedaal het hek raakte en daarna met de elleboog tussen twee nadars bleef hangen.” De veldrijder werd naar het ziekenhuis in Heusden gebracht, waar medisch onderzoek geen botbreuken aan het licht heeft gebracht. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven over het resterende crossprogramma van de Belg.

Voor Iserbyt is zijn opgave in Heusden-Zolder alvast een stevige streep door de rekening: hij zal zo zijn leidersplaats in de Superprestige kwijtraken. Alleen de Noordzeecross in Middelkerke staat hierna nog op het programma. Iserbyt moet zondag ook de wereldbeker in Dendermonde laten schieten.