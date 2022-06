Sport Kort: Canadese waterpoloërs verlaten WK vanwege corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Turner Hagenaar wint Nederlandse meerkamptitel in Ahoy

12:18 uur Turner Jordi Hagenaar van O&O Zwijndrecht heeft in Ahoy de Nederlandse meerkamptitel gewonnen. Hagenaar kwam na een foutloze meerkamp tot een totaal van 80,150 punten.

Jermain Grünberg van Flik-Flak Den Bosch, die bij zijn afsprong van ringen een val incasseerde, eindigde met 78,850 punten op de tweede plaats. Het brons ging naar Martijn de Veer van O&O. Hij kwam tot 78,150 punten.

Hagenaar volgt Casimir Schmidt op als Nederlands kampioen op de meerkamp. Schmidt pakte de titel bij de vorige NK in 2019. Hij kwam zaterdag niet in actie in Ahoy. Schmidt werd vorige week geopereerd aan zijn linkerenkel en moet daardoor onder meer de NK en de EK overslaan. Ook Bart Deurloo, de winnaar van de meerkamp in 2012, 2014, 2016, 2017 en 2018, verscheen niet aan de start.

Canadese waterpoloërs verlaten WK vanwege corona

11:05 uur De Canadese waterpoloërs verlaten het WK in Hongarije als gevolg van een aantal coronabesmettingen binnen de ploeg. De Canadese bond besloot de mannenploeg terug te trekken uit het toernooi. Canada moest zich eerder deze week al afmelden voor het groepsduel met Italië en ook de voor zaterdag geplande wedstrijd tegen Zuid-Afrika werd afgezegd.

De Canadezen waren het WK begonnen met een zware nederlaag tegen Spanje (19-2). Vanwege meerdere coronagevallen binnen de ploeg kwam Canada daarna niet meer in actie. De mondiale zwemfederatie FINA had nog wel aangeboden om de plaatsingswedstrijden voor de dertiende tot en met zestiende plaats te spelen, maar Canada ziet daarvan af.

De Canadese vrouwenploeg speelt zondag op het WK in de tussenronde tegen Nederland. Oranje eindigde in groep B als tweede, Canada werd derde in groep A. De winnaar van het duel plaatst zich voor de kwartfinales.

MotoGP-rijder Pol Espargaro lijdt pijn en start niet in TT

10:20 uur De Spaanse MotoGP-coureur Pol Espargaro doet zondag niet mee aan de TT van Assen. De rijder van het fabrieksteam van Honda heeft te veel last van de blessures die hij vorig weekend opliep door een val in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring.

Espargaro probeerde het vrijdag wel op het TT Circuit en reed de vrije trainingen, maar na afloop had hij zoveel pijn dat hij nauwelijks kon bewegen. De Spanjaard besloot daarop in samenspraak met zijn team zich terug te trekken en zaterdag niet meer op de motor te stappen voor de trainingen en kwalificaties.

Espargaro speelt geen grote rol in het wereldkampioenschap. Hij staat vijftiende en wist één keer op het podium te eindigen; in de openingsrace in Qatar werd hij derde.

Sprinters Kerley en Blake met nationale titels 100 meter naar WK

08:29 uur De sprinters Fred Kerley en Yohan Blake hebben in de aanloop naar de WK atletiek in Eugene de nationale titels op de 100 meter gewonnen. Kerley zegevierde bij de Amerikaanse trials in 9,77 seconden, Blake was de beste in Jamaica met 9,85.

De kwalificatiewedstrijden van de Amerikanen worden gehouden op Hayward Field in Oregon, waar volgende maand ook de wereldkampioenschappen zijn. Kerley was daar met afstand de sterkste op de 100 meter. De 27-jarige sprinter, die vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio zilver pakte op de 100 meter achter de Italiaan Marcell Jacobs, liep in de halve finales met 9,76 de beste tijd van dit jaar. In de finale bleef hij daar een fractie boven. Regerend wereldkampioen Christian Coleman sloeg de finale over, nadat hij in de halve finales met 9,87 de vierde tijd had gelopen. Als titelhouder mag hij sowieso meedoen aan de WK. Bij de vrouwen zegevierde Melissa Jefferson met een stevige rugwind in 10,69.

In Kingston veroverde de 32-jarige Blake zijn vijfde Jamaicaanse titel op de 100 meter. Bij de vrouwen won Shericka Jackson in 10,77. Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah eindigde als derde in 10,89. De 29-jarige Thompson-Herah prolongeerde vorig jaar in Tokio haar olympische titels op de 100 en 200 meter. Shelly-Ann Fraser-Pryce, de olympisch kampioene van 2008 en 2012 op de 100 meter, liep bij de trials in Kingston alleen de series. De 35-jarige atlete was daarin met 10,70 de snelste. Fraser-Pryce, die als regerend wereldkampioene een wildcard heeft voor de WK, trok zich daarna terug.

Volleyballers verrassen Argentinië in Nations League

07:33 uur De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League voor een verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg Argentinië, vorig jaar winnaar van het brons op de Olympische Spelen van Tokio, na een achterstand van 2-1 in sets met 3-2: 22-25 25-23 20-25 25-19 15-13. In de beslissende set knokte Oranje zich terug van een 9-5-achterstand.

De ’Lange Mannen’ boekten in Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, hun vijfde overwinning in de landencompetitie. Oranje won eerder van Iran, Australië, Slovenië en Duitsland. De ploeg van Piazza verloor vooralsnog drie wedstrijden in de landencompetitie met zestien deelnemers. Met 14 punten nemen de volleyballers de vijfde plaats in het klassement in. Ze spelen volgende maand in de Poolse stad Gdansk hun laatste vier groepswedstrijden. De top 8 van de ranglijst gaat door naar de knock-outfase.