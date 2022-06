Sport Kort: Volleyballers verrassen Argentinië in Nations League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sprinters Kerley en Blake met nationale titels 100 meter naar WK

08:29 uur De sprinters Fred Kerley en Yohan Blake hebben in de aanloop naar de WK atletiek in Eugene de nationale titels op de 100 meter gewonnen. Kerley zegevierde bij de Amerikaanse trials in 9,77 seconden, Blake was de beste in Jamaica met 9,85.

De kwalificatiewedstrijden van de Amerikanen worden gehouden op Hayward Field in Oregon, waar volgende maand ook de wereldkampioenschappen zijn. Kerley was daar met afstand de sterkste op de 100 meter. De 27-jarige sprinter, die vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio zilver pakte op de 100 meter achter de Italiaan Marcell Jacobs, liep in de halve finales met 9,76 de beste tijd van dit jaar. In de finale bleef hij daar een fractie boven. Regerend wereldkampioen Christian Coleman sloeg de finale over, nadat hij in de halve finales met 9,87 de vierde tijd had gelopen. Als titelhouder mag hij sowieso meedoen aan de WK. Bij de vrouwen zegevierde Melissa Jefferson met een stevige rugwind in 10,69.

In Kingston veroverde de 32-jarige Blake zijn vijfde Jamaicaanse titel op de 100 meter. Bij de vrouwen won Shericka Jackson in 10,77. Vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah eindigde als derde in 10,89. De 29-jarige Thompson-Herah prolongeerde vorig jaar in Tokio haar olympische titels op de 100 en 200 meter. Shelly-Ann Fraser-Pryce, de olympisch kampioene van 2008 en 2012 op de 100 meter, liep bij de trials in Kingston alleen de series. De 35-jarige atlete was daarin met 10,70 de snelste. Fraser-Pryce, die als regerend wereldkampioene een wildcard heeft voor de WK, trok zich daarna terug.

Volleyballers verrassen Argentinië in Nations League

07:33 uur De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League voor een verrassing gezorgd. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg Argentinië, vorig jaar winnaar van het brons op de Olympische Spelen van Tokio, na een achterstand van 2-1 in sets met 3-2: 22-25 25-23 20-25 25-19 15-13. In de beslissende set knokte Oranje zich terug van een 9-5-achterstand.

De ’Lange Mannen’ boekten in Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, hun vijfde overwinning in de landencompetitie. Oranje won eerder van Iran, Australië, Slovenië en Duitsland. De ploeg van Piazza verloor vooralsnog drie wedstrijden in de landencompetitie met zestien deelnemers. Met 14 punten nemen de volleyballers de vijfde plaats in het klassement in. Ze spelen volgende maand in de Poolse stad Gdansk hun laatste vier groepswedstrijden. De top 8 van de ranglijst gaat door naar de knock-outfase.