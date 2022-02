Franse voetbalbond wil Rusland bannen van WK in Qatar

Die kan niet zonder gevolgen blijven, meent Le Graët, die zegt „te neigen naar uitsluiting van Rusland voor het komende WK in Qatar.”

De Russen moeten zich eerst nog wel zien te plaatsen. Maar Polen, de eerste tegenstander in de halve finale van de play-offs, heeft al verklaard niet tegen Rusland te zullen aantreden. Ook Tsjechië en Zweden, bij winst van de Russen de mogelijke volgende tegenstander, weigeren tegen Rusland te voetballen.

„De sportwereld, en in het bijzonder het voetbal, kan niet neutraal blijven. Ik zal me zeker niet verzetten tegen de uitsluiting van Rusland”, zei Le Graët in de krant Le Parisien.