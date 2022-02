Franse voetbalbond wil Rusland bannen van WK, steeds meer landen volgen boycot

Die kan niet zonder gevolgen blijven, meent Le Graët, die zegt „te neigen naar uitsluiting van Rusland voor het komende WK in Qatar.”

De Russen moeten zich eerst nog wel zien te plaatsen. Maar Polen, de eerste tegenstander in de halve finale van de play-offs, heeft al verklaard niet tegen Rusland te zullen aantreden. Ook Tsjechië en Zweden, bij winst van de Russen de mogelijke volgende tegenstander, weigeren tegen Rusland te voetballen.

„De sportwereld, en in het bijzonder het voetbal, kan niet neutraal blijven. Ik zal me zeker niet verzetten tegen de uitsluiting van Rusland”, zei Le Graët in de krant Le Parisien.

Noorwegen en Denemarken

Ook de voetbalbonden van Denemarken en Noorwegen willen voorlopig niet meer tegen Rusland spelen. Dat hebben ze besloten na de Russische inval in Oekraïne. „We zijn solidair met landen die eerder al deze beslissing hebben genomen”, zegt Jakob Jensen, topman van de Deense bond. Hij riep bovendien de FIFA op Rusland uit te sluiten van alle evenementen.

Het Deense vrouwenelftal speelt in dezelfde WK-kwalificatiegroep als Rusland. De wedstrijd tegen de Russinnen stond gepland voor september. De Deense jeugd (onder 19) zou al over een paar weken tegen Rusland spelen.

De voorzitter van de Noorse voetbalbond, Terje Svendsen, sloot zich aan bij het protest. „Wij denken, net als eerder Zweden, Polen en Tsjechië, dat spelen tegen Rusland op dit moment uitgesloten is.”

België

Inmiddels heeft België zich erbij gevoegd. „De Belgische voetbalbond is geschokt door de gebeurtenissen in Oekraïne”, laat de KBVB weten. „We veroordelen de agressie van Rusland en steunen de weigering van Europese landen om tegen Rusland te spelen.”

België gaat niet zo ver zelf wedstrijden tegen Rusland te boycotten. ’Maar dat komt omdat de komende maanden geen wedstrijden tegen Rusland op het programma staan”, klinkt het bij de bond. „Daarom zou het een beetje flauw zijn zelf wedstrijden tegen Rusland te boycotten.”

Engeland behoort ook al even tot de groep landen die Rusland boycot.