Doelman Remko Pasveer moest 15 keer vissen in slechts 4 duels Engelse media maken zich zorgen over Ajax na afstraffing(en)

De spelers van Ajax druipen af na de kansloze nederlaag. Ⓒ ANP

Een vreemde avond in Amsterdam vond de Daily Mail het Champions League-treffen tussen Ajax en Liverpool waarbij de Engelsen de ploeg van Alfred Schreuder met 3-0 klop gaven. Het had anders kunnen lopen in de Johan Cruijff ArenA meent het Engelse dagblad.