Bijzonder: Jayden Addai (18) maakt hattrick en scoorde dit seizoen alle goals voor Jong AZ

WIJDEWORMER - Telstar heeft ook de derde wedstrijd van het seizoen in de eerste divisie verloren. Het elftal van trainer Mike Snoei ging in Wijdewormer onderuit tegen Jong AZ: 3-1. Jayden Addai maakte alle doelpunten voor de Alkmaarders en is met vijf treffers voorlopig topscorer in de Keuken Kampioen Divisie.

Jayden Addai scoort. Ⓒ ANP Pro Shots