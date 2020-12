Alex Morgan alweer weg bij Tottenham

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Ballardini voor vierde keer trainer Genoa

16.52 uur: De Italiaan Davide Ballardini begint aan zijn vierde periode als trainer van Genoa. De club uit de Serie A ontsloeg maandag Rolando Maran en kwam als opvolger weer uit bij de 56-jarige Ballardini. Genoa boekte dit seizoen pas één overwinning in de hoogste Italiaanse voetbalklasse en houdt met 7 punten alleen Crotone (6 punten) onder zich.

Maran ondertekende in augustus nog een contract voor twee jaar. Hij volgde Davide Nicola op, die een jaar geleden was aangesteld en erin slaagde Genoa voor degradatie te behoeden. Na de nederlaag zondag bij Benevento (2-0) kreeg Maran te horen dat hij moet vertrekken.

Ballardini had Genoa ook al onder zijn hoede in de seizoenen 2010-2011 en 2012-2013 en van eind 2017 tot eind 2018. De Italiaan, die ook onder meer Lazio en Bologna trainde, keert woensdag terug op de bank bij Genoa in de uitwedstrijd tegen Spezia.

Hockey: Oranjevrouwen sluiten 2020 weer af als nummer 1

16.20 uur: De Nederlandse vrouwen sluiten het jaar weer af als nummer 1 van de wereldranglijst. Vanwege het coronavirus werden er in 2020 geen grote toernooien gespeeld, en ook amper interlands waarin punten zijn te verdienen voor de ranking. De vrouwen van bondscoach Alyson Annan, die onlangs haar contract verlengde tot en met het WK van 2022, kwamen wel een aantal keer in actie in de Pro League.

De hockeysters incasseerden begin dit jaar in en tegen Argentinië een zeldzame nederlaag. Oranje zette de andere wedstrijden in de Pro League wel allemaal in winst om. Het is de bedoeling dat de landencompetitie in maart weer verder gaat. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje spelen dan tegen Duitsland.

Op de wereldranglijst gaan de Nederlandse hockeysters aan kop, gevolgd door Argentinië en Duitsland. Bij de mannen staat Oranje op de derde plaats, achter de regerend Europees- en wereldkampioen België en Australië.

Voetbal: Morgan weg bij Tottenham Hotspur

16.07 uur: Alex Morgan gaat alweer weg bij Tottenham Hotspur. De 31-jarige spits keert terug naar de Verenigde Staten. Morgan, één van de grootste sterren van het Amerikaanse elftal, ondertekende in september een contract voor een jaar bij de Engelse club.

De topschutter van ’Team USA’ beviel in mei van haar eerste kind. Morgan kwam in september samen met haar dochter naar Europa om bij de Spurs te gaan voetballen. In vijf wedstrijden in de Engelse Super League maakte ze twee doelpunten. De Amerikaanse gaat na de jaarwisseling terug naar eigen land.

„Ik ben de club, mijn teamgenoten en de Spurs-fans eeuwig dankbaar, voor de goede zorgen voor mij en mijn familie”, zegt Morgan. „Ik heb hier de kans gekregen om terug te keren in de sport waar ik zo van houd. Bedankt aan iedereen die dit hoofdstuk uit mijn voetbalcarrière zo speciaal heeft gemaakt.”

Badminton: Olympische kwalificatie in maart hervat

15.09 uur: Met toernooien in Basel en het Duitse Mülheim hervatten de badmintonners in maart het vroeg in dit jaar vanwege de coronapandemie afgebroken olympische kwalificatietraject. Voor Mark Caljouw en het gemengd dubbel Selena Piek/Robin Tabeling kan er in de resterende zeven toernooien weinig meer misgaan. Piek en Cheryl Seinen moeten in het vrouwendubbel nog wel vol aan de bak om deelname aan de Spelen in Tokio veilig te stellen.

Caljouw, Piek en Tabeling gaan in januari naar Bangkok voor twee toernooien uit de World Tour. Half mei, na zes toernooien en het EK en het Aziatisch kampioenschap, wordt de kwalificatie afgesloten. In Rio 2016 was Nederland in het badminton met twee koppels actief. Piek en Eefje Muskens reikten tot de kwartfinales. Met Jacco Arends strandde Piek in de groepsfase.

Handbal: BENE-League mikt op kort seizoen

14.25 uur: Voor de handballers zit een normaal seizoen in de BENE-League er niet in. De organisatie achter de competitie met de topteams uit Nederland en België moest al eerder vanwege de coronamaatregelen de start uitstellen. Maandag werd besloten vanwege de huidige gezondheidssituatie definitief af te zien van een normaal competitieverloop.

De organisatie beslist half maart of dat er van half mei tot half juni een ingekorte competitie wordt gehouden of dat er alleen sprake zal zijn van een Final Four.

In Nederland en België worden niet dezelfde maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis, wat de organisatie van de grensoverschrijdende competitie niet eenvoudig maakt. Bij een Final Four zouden alleen de eerste twee ploegen uit de nationale competities deelnemen. Het Nederlands Handbal Verbond maakte zaterdag bekend de nationale competitie niet voor februari te laten beginnen.

Schaatsen: Jan Blokhuijsen tot en met Peking verbonden aan Team IKO

14.15 uur: Jan Blokhuijsen heeft zijn contract bij Team IKO met een seizoen verlengd. Daardoor blijft de viervoudig olympisch medaillewinnaar tot en met de Olympische Spelen van Peking 2022 verbonden aan het team.

Het contract van de 31-jarige allrounder liep aan het einde van dit seizoen af bij de ploeg waar hij sinds 2019 voor uitkomt. „Ik voel mij bij Team IKO op mijn plek, zowel qua programma, begeleiding als teamgenoten en ik zie ernaar uit om samen naar Peking toe te werken”, aldus Blokhuijsen. „Ik zeg niet dat het perse mijn laatste kunstje zal worden, maar waarschijnlijk wel mijn laatste Spelen.”

In 2010 plaatste Blokhuijsen zich voor zijn eerste Olympische Spelen terwijl hij uitkwam voor Team VPZ, het schaatsteam gesponsord door de ouders van Erwin en Martin ten Hove, de huidige trainers van Team IKO. „Het zou de cirkel helemaal rond maken als Jan in 2022 voor onze ploeg zijn laatste Spelen zal rijden”, zo klinkt het.

Blokhuijsen komt komend weekend tijdens het WK kwalificatietoernooi uit op de 1500, 5000, mass start en mogelijk de 10.000 meter.

Veldrijden: Rentree voor Vos, Van der Poel past voor Dendermonde

09.58 uur: Marianne Vos maakt dit weekend haar rentree in de cross. Ze maakt onderdeel uit van een sterke wereldbekerselectie met daarin ook de topvorm verkerende Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst en wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado. In totaal verschijnen er in Dendermonde dertien Nederlandse vrouwen aan de start.

Zoals gepland ontbreekt wereldkampioen Mathieu van der Poel in de mannenploeg. De wereldkampioen kiest zijn crossen dit seizoen zorgvuldig uit met het oog op het komende wegseizoen en de Olympische Spelen. In Tokio mikt Van der Poel op goud in het mountainbiken. Lars van der Haar is zodoende de belangrijkste naam in de selectie samen met Corné van Kessel

Basketbal: NBA gaat ’gewoon’ van start in onzekere tijden

08.57 uur: Slechts 71 dagen nadat Los Angeles Lakers in een coronavrije bubbel de titel veroverde in de NBA, gaat de Amerikaanse basketbalcompetitie dinsdag van start met uit- en thuiswedstrijden, met fans bij sommige duels en vooral veel onzekerheden. Het zal meer dan het achter gesloten deuren in Disney World besloten afgelopen seizoen lijken op een normale competitie. Helemaal ’normaal’ wordt het zeker niet met problemen als positieve coronatests en uitgestelde duels.

„Het wordt anders”, zei Luka Doncic, de Sloveense vedette van Dallas Mavericks. „Sommige spelers krijgen corona, worden ziek, kunnen een aantal dagen niet bij het team zijn. Dat zal invloed hebben.” De NBA meldde bij de eerste tests bij de start van de voorbereiding eind november 48 positief geteste spelers. Bij de laatste testronde, op 16 december, was er slechts sprake van één positieve testuitslag.

Amerikaanse media berichtten dat spelers een 134 pagina’s dik boekwerk hebben ontvangen waarin tal van regels staan zoals het verbod op cafébezoek en het mijden van publieke bijeenkomsten met meer dan vijftien personen. De teams die op reis gaan voor uitduels mogen niet meer dan zeventien spelers meenemen.

Clubs spelen in het reguliere seizoen 72 duels, tien minder dan normaal. Sommige teams spelen twee keer op rij tegen elkaar op dezelfde locatie om reisbewegingen te beperken. Het Canadese Toronto Raptors werkt thuisduels af in Florida zodat er geen sprake is van grensbeperkingen.

De vaak immense hallen zullen grotendeels leeg blijven. Cleveland Cavaliers laat 300 fans toe. Bij Orlando Magic is het maximum voorlopig 4000 toeschouwers. Die dragen een mondkapje en de fans die dicht bij het speelveld zitten moeten eerst een sneltest ondergaan. „Gezondheid en veiligheid staan voorop”, zei Magic-directeur Alex Martins. „We willen dat iedereen zich op zijn gemak voelt.”

Het afgelopen seizoen eindigde op 11 oktober in de gecreëerde bubbel van Orlando. De nieuwe competitie begint dinsdag met een duel tussen Brooklyn Nets en Golden State Warriors, gevolgd door de clash in Los Angeles waar titelverdediger LA Lakers het opneemt tegen de Clippers. Het zijn de eerste wedstrijden sinds maart die weer in vertrouwde omgeving worden gespeeld. De competitie moet in juli, kort voor het begin van de Olympische Spelen, zijn afgerond.

IJshockey: NHL start met competitieopzet die coronaproof is

08.54 uur: Het seizoen in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL begint op 13 januari. Dat hebben de bazen van de NHL bevestigd nadat ze vrijdag een akkoord hadden bereikt met de in de NHLPA vertegenwoordigde ijshockeyers. Er zijn tot 8 mei 56 speeldagen waarna de play-offs plaatsvinden tot medio juli. In de play-offs, waarin volgens het best-of-seven-format wordt gespeeld, treden zestien teams aan.

Canada heeft de grenzen met de Verenigde Staten gesloten vanwege de coronacrisis, met uitzondering van enkele essentiële diensten. Daarom is een divisie - de North Division - gecreëerd met de zeven Canadese ploegen, die in het reguliere seizoen dus enkel tegen elkaar spelen. Ook in de VS vinden alleen wedstrijden plaats tussen teams van dezelfde geografische divisie. De Amerikaanse ploegen zijn ondergebracht in een East Division, een Central Division en een West Division, die elk uit acht ploegen bestaan.

Tampa Bay veroverde eind september de Stanley Cup, de trofee voor de NHL-kampioen.