Valverde (39) lijkt wél klaar voor de Tour

De 39-jarige Spanjaard won bergop de eerste rit van de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie, het vroegere Route du Sud en lijkt klaar voor de Tour.

De Spaanse veteraan beulde zich de voorbije weken af in Sierra Nevada om klaar te zijn voor de Tour de France. En het lijkt erop dat Valverde de topvorm tijdig te pakken heeft, want ’El Imbatido’ legde er donderdag iedereen op in een sprintje bergop in de eerste etappe van La Route d’Occitanie.

In eerste instantie zou Valverde ’nooit meer’ de Ronde van Frankrijk rijden, maar de wereldkampioen wil zijn ploeg Movistar (Nairo Quinana, Mikel Landa) aan de zo gewilde eindzege helpen.