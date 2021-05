Matthijs de Ligt pakt met Juventus eerste grote prijs

Matthijs de Ligt heeft bij Juventus zijn eerste grote prijs gepakt. Ⓒ ZUMAPRESS.com

REGGIO EMILIA - Juventus heeft voor de veertiende keer de Italiaanse beker gewonnen. Het elftal van coach Andrea Pirlo was in de finale in Reggio Emilia sterker dan Atalanta: 1-2. Voor Pirlo, bezig aan zijn eerste seizoen bij Juventus, betekende het zijn tweede prijs als trainer. In januari van dit jaar won de club uit Turijn de Supercup.