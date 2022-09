Barcelona ruim langs Sevilla, Real Madrid behoudt honderd procent score

Robert Lewandowski had een belangrijk aandeel in de zege. De 34-jarige Poolse spits stiftte de bal halverwege de eerste helft over keeper Bono richting het doel. Een verdediger van Sevilla kon de bal nog net voor de lijn weghalen, maar de meegelopen Raphinha kopte in de rebound raak.

Lewandowski zorgde in de 36e minuut zelf voor de tweede treffer, door de bal na een pass van de Fransman Jules Koundé op de borst aan te nemen en nog voor de stuit raak te schieten (0-2).

Eric García ontdeed het duel van de spanning door kort na de pauze de 0-3 te maken, opnieuw was Koundé de aangever.

FC Barcelona won de twee vorige competitieduels van Real Sociedad (1-4) en Real Valladolid (4-0). De ploeg van trainer Xavi heeft na vier duels 10 punten. Real Madrid leidt met 12 punten.

Real nipt langs Betis

Real Madrid heeft ook de vierde competitiewedstrijd gewonnen. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu werd Real Betis uit Sevilla met 2-1 verslagen. Real is nu de enige club in La Liga die nog geen puntenverlies heeft geleden. Ook Betis was met drie zeges uitstekend begonnen aan het seizoen.

Vinícius Júnior zette Real in de negende minuut op voorsprong met een bekeken lobje, na voorbereidend werk van David Alaba. Sergio Canales, voormalig speler van Real, maakte kort daarna gelijk door raak te schieten door de benen van Real-keeper Thibaut Courtois.

Het winnende doelpunt viel halverwege de tweede helft en kwam op naam van Rodrygo. De Braziliaan tikte de bal beheerst binnen na een voorzet van de ingevallen Federico Valverde. Voor Rodrygo was het zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Dinsdagavond begint Real met een uitwedstrijd tegen Celtic aan de Champions League.

In La Liga spelen zaterdagavond Sevilla en FC Barcelona tegen elkaar. De aftrap is om 21.00 uur.