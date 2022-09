Real Madrid behoudt honderd procent score met zege op Betis

Real Madrid heeft ook de vierde competitiewedstrijd gewonnen. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu werd Real Betis uit Sevilla met 2-1 verslagen. Real is nu de enige club in La Liga die nog geen puntenverlies heeft geleden. Ook Betis was met drie zeges uitstekend begonnen aan het seizoen.