Cruciale rol Frenkie de Jong bij overwinning FC Barcelona, Real Madrid onderuit

Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen hield voor de 25e keer dit seizoen de nul in La Liga, en dat in 33 duels. Het record is 26 clean sheets in Spanje. Daarvoor heeft de Duitse keeper nog vijf duels de tijd.

Met De Jong in de basis was Barcelona voor rust, zoals verwacht, een stuk sterker dan de opponent, maar tot doelpunten leidde dit niet. Dit lag niet aan de 25-jarige Nederlander, die op het middenveld strooide met bruikbare passes en heel dominant aanwezig was.

In de tweede helft nam de druk van de Catalanen hand over hand toe. En uiteindelijk bezweek Osasuna onder de druk van de aanstaande kampioen. In de 85e minuut bediende De Jong de ervaren invaller Alba, die met gevoel en wellicht wat fortuin Camp Nou in extase bracht.

Tekst gaat verder onder de tweet.

14 punten voor op Real Madrid

De voorsprong op Real Madrid is door de zege nu veertien punten. De Koninklijke verslikte zich in Real Sociedad: 2-0. Take en Ander Barrenetxea maakten na rust de doelpunten in San Sebastian. Real Madrid treft volgende week dinsdag Manchester City in de halve finales van de Champions League. Een week later is de return.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Karim Benzema behoorde bij Real Madrid niet tot de selectie. De Franse aanvaller kreeg vermoedelijk rust voor de finale van de Spaanse beker (op 6 mei( tegen Osasuna. Ook de geblesseerde David Alaba, Ferland Mendy en Luka Modric ontbraken. Vinícius was geschorst.

Elche

Elche speelt volgend jaar niet meer op het hoogste niveau in Spanje. De hekkensluiter uit het zuidoosten van het land verloor bij Almería (2-1) en kan daardoor niet meer genoeg punten halen om zich te handhaven in La Liga. De achterstand op nummer 17 Valencia is met nog vijf wedstrijden te gaan 17 punten. Elche speelde sinds 2020 in La Liga. De afgelopen twee seizoenen eindigde de club als zeventiende en dertiende.