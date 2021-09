Stewards straffen Max Verstappen: drie plekken achteruit in Rusland

Verstappen krijgt een gridstraf van drie plekken voor de volgende race in Rusland. Ook ontvangt hij twee strafpunten op zijn licentie.

De stewards oordelen dat Verstappen later remde dan Hamilton, maar op geen moment voorbij het voorste wiel van de Brit kwam. Volgens de wedstrijdleiding is de Nederlander dan ook ’overwegend’ de schuldige. Eerder dit seizoen in Silverstone was het volgens de stewards andersom.